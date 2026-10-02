L’edificio religioso, parte di un antico complesso conventuale francescano fondato nella seconda metà del XIII secolo lungo la via Salaria, ha subito danni particolarmente gravi a seguito del terremoto e delle eccezionali nevicate del gennaio 2017

ARQUATA DEL TRONTO – La Conferenza Regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per

il restauro e il risanamento conservativo della Chiesa di San Francesco nella frazione

Borgo di Arquata del Tronto, gravemente danneggiata dal terremoto del

2016/2017. L’intervento prevede un investimento complessivo di 3.798.053 euro.

L’edificio religioso, parte di un antico complesso conventuale francescano fondato

nella seconda metà del XIII secolo lungo la via Salaria, ha subito danni particolarmente

gravi a seguito del terremoto e delle eccezionali nevicate del gennaio 2017, che

provocarono il collasso della copertura e del soffitto ligneo, il crollo parziale del muro

di spina interno e di una porzione della struttura che separa il presbiterio dalla

Cappella Bucciarelli. L’intervento riveste particolare importanza in vista dell’ottavo

centenario della morte del Santo di Assisi. Inoltre, da quest’anno, il 4 ottobre diventa

festa nazionale.

“Si tratta di un intervento molto atteso, che rappresenta un ulteriore tassello nel

percorso di recupero del patrimonio storico, culturale e religioso di Arquata, uno dei

territori più colpiti dal sisma – conferma il commissario straordinario Guido Castelli -.

Il progetto approvato punta al recupero integrale del bene monumentale attraverso

il consolidamento delle strutture superstiti, la ricostruzione delle parti crollate e il

restauro delle finiture storiche e delle opere artistiche presenti all’interno della

chiesa. Ringrazio il Comune, l’Ufficio Speciale Ricostruzione, la Regione guidata dal

presidente Acquaroli ma soprattutto gli arquatani che tanto sono legati a questo

luogo e che attendevano questo passaggio nodale” .

“La Chiesa di San Francesco rappresenta davvero un baluardo importante del nostro

territorio e un monumento di notevole pregio. Al suo interno custodisce preziosi

affreschi e, soprattutto, la presenza di un estratto originale della Sacra Sindone, una

testimonianza di straordinario valore religioso e storico che rende questo luogo

ancora più significativo. Il risanamento e il ripristino della chiesa, con gli interventi

necessari alla sua salvaguardia, rappresentano quindi una notizia importante per

Arquata e per tutta la comunità. Recuperare e proteggere un luogo così ricco di storia

significa preservare la nostra identità e il patrimonio che ci è stato tramandato. E, di

pari passo, è importante procedere anche alla ricostruzione delle abitazioni dell’ex

convento, attraverso una collaborazione tra pubblico e privato. Un progetto

complessivo di recupero potrebbe diventare una bella opera per Arquata:

salvaguardare la Chiesa di San Francesco e il suo patrimonio, valorizzare la presenza

dell’estratto della Sindone e, allo stesso tempo, restituire vita agli spazi dell’ex

convento” dichiara il sindaco Michele Franchi.

Tra gli interventi previsti figurano il ripristino della continuità muraria mediante opere

di consolidamento, la ricostruzione delle porzioni crollate con murature in mattoni

pieni e malta di calce, il recupero delle catene metalliche esistenti, il consolidamento

delle fondazioni tramite cordoli in cemento armato affiancati alle murature

perimetrali, la ricostruzione della copertura con struttura lignea, il recupero del

campanile a vela e il consolidamento degli archi della parete centrale mediante

sistemi innovativi con reti in fibra di acciaio e basalto.

Particolare attenzione sarà riservata anche agli apparati decorativi e agli elementi

storico-artistici conservati all’interno dell’edificio, tra cui l’altare lapideo con il dipinto

attribuito alla scuola di Cola dell’Amatrice, le decorazioni pittoriche superstiti, gli

stucchi e gli elementi lapidei che hanno resistito al terremoto e ai successivi crolli.

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