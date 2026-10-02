Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato, ma anche un’occasione per conoscere più da vicino un prodotto unico, realizzato secondo antiche tradizioni e lavorato con passione e cura

ASCOLI PICENO – L’ottava edizione torna nella splendida cornice di Piazza del Popolo ad Ascoli, pronta ad accogliere Maestri

Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane e tutte le eccellenze del cioccolato artigianale.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato, ma anche un’occasione per

conoscere più da vicino un prodotto unico, realizzato secondo antiche tradizioni e lavorato con

passione e cura.

Gli stand saranno aperti dalle ore 10 della mattina fino a tarda sera, con ingresso gratuito.

Il protagonista sarà naturalmente il cioccolato artigianale, privo di additivi e conservanti,

proposto in tantissime golose specialità: praline, gianduiotti, cremini, cioccolato con frutta secca e

spezie e tante altre delizie, tutte realizzate con tecniche tradizionali.

Profumi intensi, consistenze irresistibili e un’esplosione di gusto accompagneranno i visitatori alla

scoperta delle diverse lavorazioni e delle tante sfumature del cioccolato artigianale.

Non solo cioccolato: tanto divertimento per tutti.

La Festa del Cioccolato è pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

Per i più piccoli, il “Choco Play” sarà un vero paradiso di divertimento, con tante attività creative

dedicate a loro.

Spazio anche alla conoscenza e alla formazione con il laboratorio dedicato agli alunni delle

scuole primarie e secondarie di primo grado, che permetterà ai ragazzi di scoprire come nasce il

cioccolato e quale percorso compie prima di arrivare sulle nostre tavole.

Un’esperienza pensata per far conoscere alle nuove generazioni questo prezioso alimento e

promuovere una maggiore consapevolezza verso il consumo responsabile e la qualità degli

alimenti genuini.

Per iscrivere le proprie classi al laboratorio, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul sito:

www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori

Tre giornate all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento, nel cuore di Ascoli Piceno vi aspettano in Piazza del Popolo dal 9 all’11 ottobre.

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