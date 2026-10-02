ASCOLI PICENO – L’ottava edizione torna nella splendida cornice di Piazza del Popolo ad Ascoli, pronta ad accogliere Maestri
Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane e tutte le eccellenze del cioccolato artigianale.
Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato, ma anche un’occasione per
conoscere più da vicino un prodotto unico, realizzato secondo antiche tradizioni e lavorato con
passione e cura.
Gli stand saranno aperti dalle ore 10 della mattina fino a tarda sera, con ingresso gratuito.
Il protagonista sarà naturalmente il cioccolato artigianale, privo di additivi e conservanti,
proposto in tantissime golose specialità: praline, gianduiotti, cremini, cioccolato con frutta secca e
spezie e tante altre delizie, tutte realizzate con tecniche tradizionali.
Profumi intensi, consistenze irresistibili e un’esplosione di gusto accompagneranno i visitatori alla
scoperta delle diverse lavorazioni e delle tante sfumature del cioccolato artigianale.
Non solo cioccolato: tanto divertimento per tutti.
La Festa del Cioccolato è pensata per coinvolgere grandi e piccoli.
Per i più piccoli, il “Choco Play” sarà un vero paradiso di divertimento, con tante attività creative
dedicate a loro.
Spazio anche alla conoscenza e alla formazione con il laboratorio dedicato agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, che permetterà ai ragazzi di scoprire come nasce il
cioccolato e quale percorso compie prima di arrivare sulle nostre tavole.
Un’esperienza pensata per far conoscere alle nuove generazioni questo prezioso alimento e
promuovere una maggiore consapevolezza verso il consumo responsabile e la qualità degli
alimenti genuini.
Per iscrivere le proprie classi al laboratorio, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul sito:
www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori
Tre giornate all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento, nel cuore di Ascoli Piceno vi aspettano in Piazza del Popolo dal 9 all’11 ottobre.
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