ACQUASANTA TERME – In arrivo la presentazione del volume: «Le terme di Acquasanta. La storia e il restauro» di Marco Corradi.

L’incontro si terrà domenica 11 ottobre , alle ore 16:30, presso il Centro parrocchiale Don Orione, situato nelle vicinanze della chiesa parrocchiale di Acquasanta Terme.

Interverranno per i saluti istituzionali:

  • Sante Stangoni, Sindaco di Acquasanta Terme;
  • Luigi Capriotti, Assessore alle Terme;
  • Luigi Contisciani, Presidente del BIM Tronto;
  • Guido Castelli, Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016.

Parteciperanno in qualità di relatori:

  • Giovanni Martinelli, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Comitato di Ascoli Piceno;
  • Pier Francesco Ferranti, Presidente di Nuove Terme di Acquasanta S.p.A.;
  • Daniele Travaglini, specialista in chirurgia vascolare ed esperto di terapia termale;
  • Manuel Soldato, Direttore sanitario del Gemelli Medical Center.

A moderare l’incontro sarà Luana Cimino, giornalista dell’agenzia Adnkronos.

Al termine della presentazione sarà inaugurata la mostra «Acquasanta: il paese attorno alle terme».


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