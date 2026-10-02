ACQUASANTA TERME – In arrivo la presentazione del volume: «Le terme di Acquasanta. La storia e il restauro» di Marco Corradi.
L’incontro si terrà domenica 11 ottobre , alle ore 16:30, presso il Centro parrocchiale Don Orione, situato nelle vicinanze della chiesa parrocchiale di Acquasanta Terme.
Interverranno per i saluti istituzionali:
- Sante Stangoni, Sindaco di Acquasanta Terme;
- Luigi Capriotti, Assessore alle Terme;
- Luigi Contisciani, Presidente del BIM Tronto;
- Guido Castelli, Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016.
Parteciperanno in qualità di relatori:
- Giovanni Martinelli, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Comitato di Ascoli Piceno;
- Pier Francesco Ferranti, Presidente di Nuove Terme di Acquasanta S.p.A.;
- Daniele Travaglini, specialista in chirurgia vascolare ed esperto di terapia termale;
- Manuel Soldato, Direttore sanitario del Gemelli Medical Center.
A moderare l’incontro sarà Luana Cimino, giornalista dell’agenzia Adnkronos.
Al termine della presentazione sarà inaugurata la mostra «Acquasanta: il paese attorno alle terme».
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