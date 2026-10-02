L’itinerario prevede una visita guidata per conoscere i numerosi siti di interesse legati all’ordine dei francescani e per approfondire le ricchezze artistiche e culturali della città

VENAROTTA – Si terrà domenica 11 ottobre a Venarotta l’iniziativa “Esplorando Venarotta”, evento culturale gratuito con guida turistica. L’appuntamento è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche APS, con la collaborazione e il contributo del Comune di Venarotta, nell’ambito del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

L’itinerario prevede una visita guidata per conoscere i numerosi siti di interesse legati all’ordine dei francescani e per approfondire le ricchezze artistiche e culturali della città. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 393 9365509 entro il 9 ottobre. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 50 persone.

La manifestazione viene realizzata in occasione di “Vino in Vena – Festa del vino cotto” e della Giornata nazionale “Lo sport che vogliamo: risorsa per la comunità”. L’iniziativa rientra nel programma generale del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, che coinvolge nove comuni del territorio: Ascoli Piceno, Venarotta, Monteprandone, Grottammare, Offida, Ripatransone, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella e che finora ha visto la partecipazione di centinaia di persone di ogni età.

Il ritrovo è fissato alle 9:30 davanti alla sede dell’ex municipio, in via Sabatini a Venarotta. Si consiglia abbigliamento sportivo. L’ultimo appuntamento è in programma il 24 ottobre a Montedinove. La partecipazione alle attività del progetto è gratuita.

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