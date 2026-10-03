ASCOLI PICENO – Un tirocinio di due mesi in Danimarca, dedicato a studenti universitari e neo laureati, senza nessun onere a proprio carico. Non è un’ipotesi di fantasia ma un progetto concreto del Consorzio Universitario Piceno, realizzato grazie al generoso contributo della Camera di Commercio delle Marche. Il bando, già disponibile sul sito dell’ente, è dedicato agli studenti e ai neo laureati Unicam nei corsi di Design e Design per l’Innovazione e la Cultura Digitale.

“Un progetto unico, che guarda oltre ogni confine e punta davvero in alto – commenta la presidente del C.U.P. Roberta Faraotti – Mi piace definirlo così perché esce effettivamente dagli steccati: innanzitutto geografici, visto che porteremo i ragazzi a Copenaghen, a 1.700 km dal nostro territorio, e poi anche didattico-formativi, perché di solito questi tirocini vengono svolti in zona, mentre noi abbiamo immaginato un’esperienza totalmente diversa e del tutto immersiva che richiederà, necessariamente, l’utilizzo della lingua inglese. Per questa prima edizione siamo partiti con Design, ma già per il prossimo anno puntiamo ad ampliare destinazioni, numero di posti e corsi coinvolti ”.

“Investire sui giovani significa investire sulla capacità del nostro territorio di crescere e di aprirsi a nuove opportunità – dichiara Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio delle Marche, che ha sostenuto il progetto con un contributo di 22.550 euro –. Per questo abbiamo sposato questa iniziativa, consapevoli dell’importanza di mettere a disposizione degli studenti un’esperienza formativa internazionale concreta. I ragazzi selezionati saranno inseriti in aziende individuate dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca e potranno confrontarsi con un contesto professionale e culturale diverso, rafforzando le competenze linguistiche, la capacità di adattamento e l’attitudine a misurarsi con nuovi ambienti di lavoro. Questo è un investimento sul loro futuro ma anche sul futuro del nostro territorio”.

“Siamo arrivati a questo risultato – prosegue Roberta Faraotti – grazie ad un grande lavoro di squadra: la Camera di Commercio di Ascoli, che ringrazio di cuore, ha messo a disposizione il finanziamento e ci ha posto in contatto con la Camera italiana a Copenaghen, noi abbiamo creato il collegamento con l’ateneo e abbiamo sviluppato il bando”.

“Non nego che sono molto fiera di questo progetto – conclude la presidente del C.U.P. – perché è l’esempio lampante della funzione e quindi dell’importanza del nostro ente: tenere rapporti con istituzioni, realtà private e terzo settore, reperire fondi e fare rete con le università, a beneficio degli studenti che scelgono il Piceno e, quindi, del territorio”.

Il bando, disponibile online sul sito del Consorzio Universitario Piceno (www.cup.ap.it/bando-tirocini), è rivolto a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea Unicam di Design e Design per l’Innovazione e la Cultura Digitale (quindi sia triennale sia magistrale), che siano in possesso dei requisiti per l’attivazione di un tirocinio curriculare e di una certificazione linguistica inglese pari a ‘C1’ in corso di validità. Sono inoltre ammessi anche i neo laureati nei medesimi corsi (sempre in possesso di certificazione linguistica) che, al momento della partenza per il tirocinio (prevista a novembre 2026), abbiano conseguito il titolo da non oltre 12 mesi e, sempre alla stessa data, non abbiano compiuto il 27esimo anno di età. Sarà possibile inoltrare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12 di giovedì 15 ottobre.





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