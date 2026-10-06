ASCOLI PICENO – La passione bianconera supera ogni distanza geografica. In poco più di un’ora sono volati via tutti i 625 biglietti messi a disposizione dei sostenitori dell’Ascoli per la sfida contro il Südtirol, in programma sabato 10 ottobre (ore 15:00) al “Druso” e valida per la sesta giornata d’andata di Serie B.

Apertasi alle ore 12di lunedì 5 ottobre, la prevendita per il Settore Ospiti “6 A-B” dell’impianto altoatesino ha fatto registrare un sold-out lampo, lasciando persino diversi tifosi a bocca asciutta. La spinta del popolo piceno sarà il valore aggiunto al “Druso”: una carica d’entusiasmo travolgente per spingere il Picchio alla conquista di punti preziosi nella tana degli altoatesini.

L’Ascoli approccia la ripresa del campionato forte di un brillante quinto posto in classifica dopo le prime cinque giornate di Serie B. A trascinare l’attacco bianconero è un ispiratissimo Andrea Silipo, già leader marcatore con 3 reti all’attivo, affiancato dagli apporti fondamentali di Brunori Sandri e Gori. I volti nuovi approdati nel mercato estivo — dall’arrivo di Brunori in prestito dal Palermo all’innesto di Bolsius dalla Perugia, passando per le geometrie di Ricci e Gattoni — si stanno progressivamente inserendo negli schemi di squadra. Un impianto di gioco, quello plasmato da mister Tomei, che sta dimostrando di saper tradurre l’identità tattica in risultati concreti e incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Dieci punti nelle prime cinque giornate, una sola sconfitta condita da qualche polemica arbitrale a Padova e un quinto posto solitario in piena zona playoff. L’avvio di stagione 2026/2027 dell’Ascoli guidato da Francesco Tomei racconta la storia di un «Picchio» solido, ambizioso e perfettamente calato nella nuova realtà di una Serie B mai così spettacolare.

Südtirol . Nel corso della sosta per le Nazionali, l’FC Südtirol di mister Davide Possanzini ha sostenuto un test match amichevole contro il Wacker Innsbruck (formazione austriaca della 2. Liga), incassando una sconfitta casalinga per 2-3 all’FCS Center. Rientreranno per la sfida con l’Ascoli, Rispoli e Stabile, mentre resta l’incognita legata ai tempi di reinserimento di Brik e Burnete. Un gruppo molto duttile, che il tecnico schiera con un 3-4-2-1 votato al palleggio, insomma ci si aspetta una partita spettacolare.

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