ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Palazzo Paoletti – Smontaggio gru edile in rua dei Sabini

In data 7 ottobre 2026 e 8 ottobre 2026 (dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo), la ditta Impresa Edile Gaspari Gabriele srl procederà allo smontaggio della gru presso il cantiere di Via dei Sabini.

Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità:

07/10/2026 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo

l’interdizione della circolazione veicolare in Via dei Sabini (sarà consentito l’accesso da Corso G. Mazzini per raggiungere i passi carrabili) e in Via G.Goldoni per i tratti interessati ai lavori;

l’interdizione della circolazione veicolare per il tratto di Corso Trento e Trieste compreso da Piazza S. Maria I. V. fino al limite di cantiere o comunque fino all’intersezione con il Corso G. Mazzini esclusa e da Via XX Settembre all’intersezione con il Corso G. Mazzini;

l’interdizione dell’uscita dei veicoli da Via A. Ceci su Corso Trento e Trieste con conseguente deviazione del flusso veicolare in Via D’Ancaria nord – Via Vidacilio;

il divieto di sosta rimozione coatta su tutti i lati dei tratti suddetti del Corso Trento e Trieste, di Via dei Sabini e di Via G. Goldoni;

08/10/2026 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo

parziale restringimento della carreggiata di Corso Trento e Trieste in corrispondenza dell’intersezione con Via G. Goldoni (lato est) e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, con obbligo di garantire una corsia libera da ingombri per il transito dei veicoli di almeno mt. 3.

https://www.comune.ap.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/28555

Ordinanza dirigenziale n. 628 del 05/10/2026 – Utilizzo di Piazza del Popolo dall’8 al 12 ottobre in occasione della “Festa del cioccolato”

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 628 del 5 ottobre 2026 l’Amministrazione ordina

a. dal giorno 8 ottobre 2026 al 12 ottobre 2026 in deroga all’Ordinanza Dirigenziale n.220 del 19/04/2023 richiamata in premessa, sono autorizzati ad accedere e sostare in ZTL e APU, per il tempo strettamente necessario a svolgere le relative operazioni con le seguenti modalità: gli organizzatori dovranno preventivamente acquisire, presso la Saba Parcheggio Torricella, i permessi di accesso e sosta in ZTL.

b. 08 ottobre 2026 e 12 ottobre 2026 (ingresso entro le ore 07:00) – (uscita entro le 07:30 oppure dalle 09:00 alle 11:30 oppure dopo le ore 16:30) i veicoli utilizzati per l’allestimento della manifestazione, seguendo il percorso : ingresso Corso Trento e Trieste , Corso G- Mazzini (Farmacia Lofredda) con sosta temporanea davanti al sagrato di S. Francesco (senza transitare sulla parte lastricata di Piazza del Popolo) – uscita Corso G. Mazzini (con ausilio di movieri), Corso Trento e Trieste, Piazza S. Maria Intervineas.

c. gli approvvigionamenti del giorno 08 ottobre 2026 potranno avvenire con orario 16:30-18:00 con sosta temporanea davanti al sagrato di S. Francesco (senza transitare sulla parte lastricata di Piazza del Popolo).

d. 09-10-11 ottobre 2026 è vietato l’ingresso in Piazza del Popolo, le operazioni di carico e scarico dovranno avvenire in Corso Trento e Trieste con l’utilizzo degli appositi spazi.

e. dalle ore 07:00 dell’8 ottobre 2026 alle ore 16:00 del giorno 12 ottobre 2026 è altresì sospeso l’attraversamento della Piazza del Popolo al Trenino Turistico della ditta Giocamondo/Robles; il divieto per la ditta Felici sdi movimentare veicoli in Piazza del Popolo nei giorni sopra indicanti.

f. per il giorno 8 ottobre 2026 e 12 ottobre 2026 dalle ore 05:00 alle ore 07:00, Corso Trento e Trieste tratto che va dal civ. 18 all’intersezione con Corso G.Mazzini, il divieto di sosta con rimozione coatta.

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