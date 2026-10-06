Il momento più atteso e partecipato della serata è stato l’immancabile asta di beneficenza: un appuntamento in cui i giochi da tavolo sono diventati lo strumento per fare qualcosa di grande

CASTEL DI LAMA – Anche questo settembre Piazza della Libertà a Castel di Lama è tornata a riempirsi di sorrisi, dadi e scatole colorate grazie alla terza edizione di “Lama Play”, la splendida giornata organizzata dal Comune di Castel di Lama insieme agli amici dell’associazione The Rolling Gamers.

“Un anno fa scrivevo per celebrare il successo di un’iniziativa speciale – commenta l’assessora Zappacosta – oggi, con immenso orgoglio, posso dire che quella scintilla è diventata una bellissima tradizione per la nostra comunità. È stato emozionante vedere cittadini, famiglie e tantissimi appassionati sedersi agli stessi tavoli per condividere ore di puro divertimento.”

Ma il vero cuore pulsante di Lama Play si conferma, ancora una volta, la solidarietà. Il momento più atteso e partecipato della serata è stato l’immancabile asta di beneficenza: un appuntamento in cui i giochi da tavolo sono diventati lo strumento per fare qualcosa di grande.

Se nelle scorse edizioni il ricavato era stato destinato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Ascoli, quest’anno è stato interamente devoluto all’associazione Onlus Antonio De Meo di Castel di Lama: un aiuto concreto a una realtà locale che da tanti anni supporta ogni giorno le famiglie in difficoltà della nostra zona.

“Un grazie di cuore all’associazione The Rolling Gamers, guidata da Gianluca Pica, ai volontari, alle realtà coinvolte e a ogni singolo cittadino che ha scelto di sedersi, giocare e donare – conclude Zappacosta – Insieme abbiamo dimostrato, ancora una volta, che il gioco più bello resta sempre quello di stare insieme, divertirsi e fare del bene”.

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