Ospite eccezionale del concerto sarà Carlos Pereire Marques, Ambasciatore del Portogallo a Roma. L’ingresso è libero. I dettagli

ASCOLI PICENO – Venerdì 9 ottobre, al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, avrà luogo il secondo concerto del Festival “Nuovi Spazi Musicali”, curato dalla compositrice Ada Gentile, con il “Grupo de Musica Contemporanea de Lisboa” diretto dal M.o Adriano Martinolli D’Arcy.

Si tratta del miglior complesso di musica d’oggi del Portogallo che presenta in Italia opere del suo fondatore, il compositore Jorge Peixinho, di Clotilde Rosa, Christopher Bochmann e Thomas Pennisi (italiano, vincitore del “Concorso Peixinho 2025”) insieme a brani della Gentile e, in 1^ assoluta, dei compositori Lamberto Lugli e Sergio Lanza scritti per l’occasione. Vi saranno delle videoproiezioni di Marcello Lucadei. Ospite eccezionale del concerto sarà S.E. Carlos Pereire Marques, Ambasciatore del Portogallo a Roma. L’ingresso è libero.

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