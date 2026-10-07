ASCOLI PICENO – Il consigliere di Ascoli Bene Comune: «Alcune criticità sono rimaste irrisolte, altre si sono aggravate. Dopo trent’anni è arrivato il momento di fare i conti con i risultati e con il modo in cui la città è stata amministrata». L’ennesima rissa nel centro storico, questa volta in Piazza del Popolo, non è soltanto un episodio di cronaca.

È un segnale che riporta l’attenzione su una situazione più ampia, che riguarda sicurezza, commercio, degrado e decoro. Per il consigliere comunale Gregorio Cappelli, di Ascoli Bene Comune, la questione è soprattutto politica. «Il punto non è la singola rissa – afferma Cappelli –Ci sono problemi che conosciamo da anni e che non hanno trovato una soluzione, mentre altri hanno assunto dimensioni nuove. Di fronte a ogni criticità, però, la risposta continua ad arrivare quando il problema è già esploso: un provvedimento, un’ordinanza, un regolamento, spesso neanche pienamente attuati. Si interviene sull’emergenza invece di governare i processi che la generano».

«Questo approccio finisce per trasformare l’emergenza in una modalità ordinaria di amministrazione. Governare significa leggere i cambiamenti, individuare le difficoltà e intervenire per tempo, con politiche capaci di produrre effetti duraturi».

Per Cappelli, il centro storico rende evidente la necessità di un approccio diverso. «Sicurezza, commercio, degrado e decoro sono aspetti strettamente collegati. Un centro storico vivo ha bisogno di attività economiche, opportunità per i giovani, cultura e spazi pubblici curati, ma anche di un efficace presidio del

territorio, di controlli sulla vendita e sul consumo di alcolici e, soprattutto, di una forte azione di contrasto alla diffusione delle droghe: una piaga che oggi, seppure con modalità meno evidenti rispetto a qualche decennio fa, continua a essere presente in maniera silenziosa e capillare. Non bastano interventi isolati: serve una politica capace di tenere insieme tutti questi elementi».

«Dopo trent’anni di governo – conclude Cappelli – non è più sufficiente affidarsi alla prossima ordinanza o al prossimo provvedimento. I risultati sono ciò con cui un’amministrazione deve confrontarsi. Se alcune criticità restano irrisolte e altre si sono aggravate, è necessario cambiare. Ascoli ha bisogno di una direzione chiara e di una capacità amministrativa all’altezza dei problemi che deve affrontare».

Gregorio Cappelli

Consigliere Comunale

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