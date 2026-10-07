Alla presenza dell’assessore allo Sport Nico Stallone, la società ha illustrato programmi, attività e obiettivi della nuova stagione

ASCOLI PICENO – È stata presentata ufficialmente la stagione sportiva 2026/27 dell’ASA Ascoli, storica società ascolana e una delle realtà più titolate dell’atletica leggera italiana. Alla presenza dell’assessore allo Sport Nico Stallone, la società ha illustrato programmi, attività e obiettivi della nuova stagione, ripercorrendo anche i prestigiosi risultati ottenuti nella scorsa primavera, caratterizzata da titoli italiani e importanti medaglie conquistati dagli atleti dell’ASA.

Un patrimonio sportivo costruito negli anni grazie al lavoro di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie, che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’atletica del territorio.

Particolarmente importante sarà questo fine 2026, nel quale l’ASA Ascoli celebrerà i 70 anni dalla fondazione. Il presidente Davide Travaglini, insieme ai suoi più stretti collaboratori, è già al lavoro per l’organizzazione di un grande Gran Galà celebrativo, che si annuncia ricco di novità e di momenti dedicati alla storia, ai protagonisti e ai successi del sodalizio ascolano. La giornata di presentazione ha coinciso inoltre con l’inizio dei corsi e delle attività del nuovo anno sportivo, con un settore tecnico qualificato e articolato nelle diverse specialità dell’atletica leggera.

Questi i tecnici impegnati nelle varie categorie e discipline:

Categoria Esordienti: Prof.ssa Elisabetta Argenziano e Prof. Davide Onori

Prof.ssa Elisabetta Argenziano e Prof. Davide Onori Categoria Ragazzi: Prof. Ermenegildo Baldini, Prof. Valerio De Angelis e Giuseppe Piccioni

Prof. Ermenegildo Baldini, Prof. Valerio De Angelis e Giuseppe Piccioni Velocità e Ostacoli: Prof. Mauro Ficerai

Prof. Mauro Ficerai Marcia: Prof. Ermenegildo Baldini

Prof. Ermenegildo Baldini Lanci: Prof. Nicola Silvaggi, MdS Armando De Vincentis e Luigi De Santis

Prof. Nicola Silvaggi, MdS Armando De Vincentis e Luigi De Santis Mezzofondo: Rudy Lauretani

Rudy Lauretani Salti: Natalino Angelini, Marco De Santis e Sandro Bernardi

Con una struttura tecnica di grande esperienza e una forte attenzione alla formazione dei giovani, l’ASA Ascoli si prepara dunque ad affrontare una nuova stagione con l’obiettivo di continuare a crescere, valorizzare i propri talenti e mantenere alto il nome della società nel panorama dell’atletica nazionale.

Il 2026/27 sarà quindi una stagione di sport, passione e nuovi traguardi, con lo sguardo già rivolto al grande appuntamento del 70° anniversario.





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