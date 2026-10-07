

Ascoli Piceno – Domenica scorsa a Macerata si è disputata la prima edizione del Trofeo Meletti-Varnelli, il nostro speciale “Derby dell’Anice” tra Fainplast Rugby Ascoli e Macerata Rugby.

Una giornata di sport e festa che ha avuto anche un significato particolare: la partita ha infatti inaugurato il nuovo impianto sportivo di Macerata. Prima dell’inizio, spazio allo scambio di gadget tra le due squadre, gentilmente offerti dalle aziende Meletti e Varnelli, protagoniste insieme a noi di questa bella iniziativa. Sul campo la vittoria è andata al Macerata Rugby, ma a vincere davvero è stata l’amicizia tra le due società. Una giornata conclusa come vuole la migliore tradizione del rugby: con un bellissimo terzo tempo, accompagnato dagli ottimi prodotti delle due aziende.

Un grande ringraziamento al presidente Rolando Mozzoni e a tutta la società del Macerata Rugby per l’organizzazione e la splendida ospitalità, oltre naturalmente alle aziende Meletti e Varnelli per aver contribuito alla riuscita dell’evento. Il primo Trofeo Meletti-Varnelli va a Macerata…ma la sfida per la rivincita è ufficialmente lanciata! Ci vediamo ad Ascoli!