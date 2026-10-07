Dopo essere rimasto chiuso per moltissimi anni, il complesso è stato interessato da un imponente intervento di restauro e riqualificazione, promosso dal Comune

Foto di Milena Casciaroli, video di Leonardo delle Noci

ASCOLI PICENO – Una bella giornata di sole per un’occasione speciale.

Nella mattinata del 7 ottobre si sono aperte le porte, per la stampa, della Dimora Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, in pieno centro storico, per la presentazione dei lavori attualmente in corso e con la visita esclusiva in diverse aree.

A fare da ciceroni il sindaco Marco Fioravanti e il professor Stefano Papetti, Docente di Museologia e Restauro presso l’Università degli Studi di Camerino e curatore scientifico delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno.

Per la prima volta, dopo gli importanti interventi di recupero e rigenerazione, la comunità ascolana potrà tornare a vivere da vicino uno dei suoi luoghi più significativi. Interventi per un importo totale di circa 39 milioni di euro, uno dei più importanti progetti italiani realizzati grazie al finanziamento Pnrr.

I lavori, infatti, hanno consentito il recupero di 9 mila metri quadrati di spazi pubblici, insieme a un giardino all’italiana di circa un ettaro, restituendo valore e prospettiva a un patrimonio di straordinaria rilevanza per la città. L’intervento ha riguardato il recupero e la rigenerazione del palazzo storico, con la rifunzionalizzazione dello stesso e l’attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato per l’attivazione di numerose funzioni a vocazione sociale (albergo etico e ristorante etico) e di servizi come il centro direzionale del terzo settore e il polo sanitario solidale.

Giovedì 8 ottobre arriverà anche la Premier Giorgia Meloni per una visita istituzionale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: per ragioni di sicurezza, l’ingresso sarà consentito solo entro le ore 15.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Palazzo sarà visitabile grazie alle Giornate Fai d’Autunno.

Tre i percorsi di visita tra cui scegliere: il primo incentrato sull’Ala est e le sue sale decorate, il secondo alla scoperta della suggestiva e barocca Chiesa di Sant’Egidio, chiusa al pubblico dagli anni Cinquanta, e il terzo dedicato al Giardino del Palazzo, con la sua Coffee House, di cui verrà raccontata la storia e l’evoluzione architettonica nei secoli.

Palazzo Saladini Pilastri è uno degli edifici nobiliari più vasti e scenografici di Ascoli Piceno. Dopo essere rimasto chiuso per moltissimi anni, il complesso è stato interessato da un imponente intervento di restauro e riqualificazione, promosso dal Comune di Ascoli Piceno, con l’obiettivo di restituire l’edificio e il suo parco alla comunità: è tra i più importanti progetti realizzati in Italia, in un unico blocco, grazie ai finanziamenti del Pnrr, che lo trasformerà in un polo del welfare urbano, capace di integrare servizi sanitari, sociali e abitativi. In occasione, appunto, delle Giornate Fai d’Autunno, sarà possibile accedervi per la prima volta dopo moltissimi anni.

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