ACQUASANTA TERME – La ricostruzione di Acquasanta Terme, nel Piceno, compie un nuovo passo avanti con

l’approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione del muro di

contenimento e la riqualificazione del percorso pedonale del centro storico. L’Ufficio

Speciale Ricostruzione ha autorizzato un finanziamento di 1.913.143 euro per un

intervento inserito nel Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al

sisma 2016.

“L’intervento rappresenta un investimento importante sia sotto il profilo della

sicurezza sia per la valorizzazione delle terme e del patrimonio storico del comune –

conferma il commissario straordinario, Guido Castelli -. Si tratta di un passaggio

fondamentale a livello di rigenerazione urbana e di rilancio turistico per un territorio

dalle grandi potenzialità: la ricostruzione è anche questo. Ringrazio, come sempre, gli

enti direttamente coinvolti, dal Comune fino all’Usr ed alla Regione guidata dal

presidente Acquaroli”.

“Un altro tassello importante per quanto riguarda lo sviluppo termale nell’area del

centro storico di Acquasanta perché, dopo i finanziamenti e i lavori che si stanno

realizzando all’interno della piscina e grotta sudatoria e quelli che riguardano la

realizzazione dell’ascensore su rotaia, adesso si va a unire l’altro tassello

fondamentale che è quello del ripristino delle mura storiche e di tutto il percorso di

via Tito Livio che rappresenta un aspetto importante per arrivare direttamente al

capoluogo- dichiara il sindaco Sante Stangoni – Si delinea così un progetto unitario

che, nell’arco di un paio d’anni, consentirà di riqualificare l’intera area, recuperare il

patrimonio storico e creare nuove opportunità economiche attraverso il termalismo.

Un ringraziamento particolare va al commissario Guido Castelli e al presidente della

Regione Marche Francesco Acquaroli, che hanno accolto le nostre richieste e creduto

nell’obiettivo di fare di Acquasanta un polo termale sempre più qualificato e

specializzato, capace di affermarsi nel Centro Italia e a livello nazionale. Il recupero di via Tito Livio e delle mura storiche completa questa visione: le terme, l’ascensore e i

percorsi di accesso diventano parti di un unico intervento, pensato per rendere il

nostro paese più accessibile, attrattivo e vitale”.

L’opera riguarda un’area di particolare interesse per il capoluogo, posta in prossimità

della piscina termale e della storica grotta sudatoria, dove il terremoto ha

compromesso la stabilità delle strutture di sostegno e dei collegamenti pedonali. Il

progetto punta a migliorare la sicurezza del versante e a valorizzare uno degli accessi

più significativi del centro storico.

Tra gli interventi previsti figurano il consolidamento delle pareti rocciose e delle

murature esistenti mediante chiodature, reti metalliche, ristilature armate e iniezioni

di malta. Sarà inoltre realizzata una paratia di micropali tirantata per rafforzare la

stabilità del muro di contenimento, mentre il percorso pedonale verrà

completamente riqualificato con una nuova pavimentazione in travertino, sistemi di

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e una nuova illuminazione.

Il progetto comprende anche il recupero del muro che sovrasta l’ingresso della grotta

sudatoria, attraverso lo smontaggio e il successivo rimontaggio con il riutilizzo dei

materiali originari, e la realizzazione di una scala metallica di collegamento tra il nuovo

centro termale e il percorso pedonale.

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