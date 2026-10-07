ACQUASANTA TERME – La ricostruzione di Acquasanta Terme, nel Piceno, compie un nuovo passo avanti con
l’approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione del muro di
contenimento e la riqualificazione del percorso pedonale del centro storico. L’Ufficio
Speciale Ricostruzione ha autorizzato un finanziamento di 1.913.143 euro per un
intervento inserito nel Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al
sisma 2016.
“L’intervento rappresenta un investimento importante sia sotto il profilo della
sicurezza sia per la valorizzazione delle terme e del patrimonio storico del comune –
conferma il commissario straordinario, Guido Castelli -. Si tratta di un passaggio
fondamentale a livello di rigenerazione urbana e di rilancio turistico per un territorio
dalle grandi potenzialità: la ricostruzione è anche questo. Ringrazio, come sempre, gli
enti direttamente coinvolti, dal Comune fino all’Usr ed alla Regione guidata dal
presidente Acquaroli”.
“Un altro tassello importante per quanto riguarda lo sviluppo termale nell’area del
centro storico di Acquasanta perché, dopo i finanziamenti e i lavori che si stanno
realizzando all’interno della piscina e grotta sudatoria e quelli che riguardano la
realizzazione dell’ascensore su rotaia, adesso si va a unire l’altro tassello
fondamentale che è quello del ripristino delle mura storiche e di tutto il percorso di
via Tito Livio che rappresenta un aspetto importante per arrivare direttamente al
capoluogo- dichiara il sindaco Sante Stangoni – Si delinea così un progetto unitario
che, nell’arco di un paio d’anni, consentirà di riqualificare l’intera area, recuperare il
patrimonio storico e creare nuove opportunità economiche attraverso il termalismo.
Un ringraziamento particolare va al commissario Guido Castelli e al presidente della
Regione Marche Francesco Acquaroli, che hanno accolto le nostre richieste e creduto
nell’obiettivo di fare di Acquasanta un polo termale sempre più qualificato e
specializzato, capace di affermarsi nel Centro Italia e a livello nazionale. Il recupero di via Tito Livio e delle mura storiche completa questa visione: le terme, l’ascensore e i
percorsi di accesso diventano parti di un unico intervento, pensato per rendere il
nostro paese più accessibile, attrattivo e vitale”.
L’opera riguarda un’area di particolare interesse per il capoluogo, posta in prossimità
della piscina termale e della storica grotta sudatoria, dove il terremoto ha
compromesso la stabilità delle strutture di sostegno e dei collegamenti pedonali. Il
progetto punta a migliorare la sicurezza del versante e a valorizzare uno degli accessi
più significativi del centro storico.
Tra gli interventi previsti figurano il consolidamento delle pareti rocciose e delle
murature esistenti mediante chiodature, reti metalliche, ristilature armate e iniezioni
di malta. Sarà inoltre realizzata una paratia di micropali tirantata per rafforzare la
stabilità del muro di contenimento, mentre il percorso pedonale verrà
completamente riqualificato con una nuova pavimentazione in travertino, sistemi di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e una nuova illuminazione.
Il progetto comprende anche il recupero del muro che sovrasta l’ingresso della grotta
sudatoria, attraverso lo smontaggio e il successivo rimontaggio con il riutilizzo dei
materiali originari, e la realizzazione di una scala metallica di collegamento tra il nuovo
centro termale e il percorso pedonale.
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