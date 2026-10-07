ASCOLI PICENO – Prima conferenza stampa di Lorenzo Venuti oggi pomeriggio al Picchio Village. Il difensore bianconero ha raccontato le motivazioni che lo hanno convinto ad accettare il progetto Ascoli:

“Dopo un infortunio come il mio avevo bisogno di ripartire da una società con ambizioni, con un progetto chiaro e che mi volesse per quello che esprimeva in campo, tutto questo è l’Ascoli Calcio. Fisicamente sto bene, l’obiettivo è di dimostrare che l’infortunio è alle spalle, devo trovare la migliore condizione, la sosta è servita per questo. In queste settimane ho spinto molto sotto l’aspetto fisico per dimostrare che il mio ginocchio era a posto e per riprendere la migliore condizione, qui si utilizza molto il pallone e quindi ho lavorato molto anche sotto l’aspetto tecnico e tattico”.

Sugli obiettivi stagionali Venuti non ha dubbi: “Mantenere la categoria attraverso un’identità forte. E’ proprio questo che mi piace: quando una società, al di là degli obiettivi, ha un’identità forte che tutti riconoscono”.

Prima della firma del contratto il difensore toscano si è allenato per giorni col team bianconero: “Ho avuto impressioni ottime, quando ti trovi in un gruppo con un’identità forte e idee consolidate, non poteva essere diversamente. È un piacere potersi allenare con un gruppo che ha assimilato così bene i concetti del Mister, sono convinto che col lavoro quotidiano entrerò nei meccanismi. Il fatto che tutti riconoscano questo metodo di giocare è un piacere per gli occhi. Per assimilare il metodo Tomei c’è un percorso lungo perché parliamo di un discorso più verticale e meno di palleggio, quindi ci sono più connessioni da apprendere, ma il risultato sarà molto appagante.

Sembrano frasi retoriche, ma qui ho trovato davvero un bel gruppo. Anche quando ero in prova, tutti mi hanno dato la sensazione di famiglia e unità. Conoscevo Brunori dalla Sampdoria, anche se, a causa dell’infortunio, non ci ho potuto giocare. Poi conoscevo già Ricci, mentre con Gori ho fatto qualche ritiro estivo con la Fiorentina”.

Sul suo ruolo:

“Ho avuto la fortuna di aver giocato in diversi ruoli: centrale, braccetto, terzino, quindi sono a disposizione del Mister, sto bene e non vedo l’ora di riprendere la condizione migliore per poter dare il mio contributo. Nasco come terzino destro, ma, avendo avuto la fortuna di giocare anche in altri ruoli, ho potuto sviluppare una certa duttilità, posso essere impiegato sia a destra che a sinistra”.

Al Del Duca ha assistito prima della sosta al match con l’Avellino: “Oltre alla gara con l’Avellino, ho visto, seppur dalla TV, la sfida in casa col Benevento e l’anno scorso, senza sapere ancora nulla della mia destinazione, ho visto la doppia sfida col Brescia. Ho avuto un’impressione ottima, c’è entusiasmo, questi ragazzi sono stati molto bravi a trascinare il pubblico dalla loro parte”.

Fra pochi giorni si torna in campo per la sfida col Sudtirol: “Conosco l’allenatore, l’ho avuto a Benevento, faceva parte dello staff di De Zerbi. Come a noi, anche al Sudtirol piace giocare, quindi la partita potrà essere un bel manifesto per il campionato di Serie B, spero venga fuori una bella partita, sono a disposizione del Mister, chi meglio di lui e del suo staff può sapere se posso essere utile già da sabato”.

Sul campionato di B: “E’ un campionato tosto, la forbice fra chi fa i playoff e i playout è ridotta, ti puoi ritrovare dalle stelle alle stalle in un attimo, l’importante è essere costanti e credere in quello che si fa. Alcune squadre partono per vincere il campionato, l’importante è non fare proclami e lavorare una partita alla volta”.

In chiusura il difensore ha risposto così a chi ha chiesto se Milanese era particolarmente contento del suo arrivo: “E’ un ottimo ragazzo, l’aver ricoperto finora un ruolo non suo dice molto sulla sua dedizione alla causa Ascoli e su quello che può dare alla squadra. Ha disputato ottime partite, non sta a me valutarlo”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.