ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale presso l’area denominata “Giardini Colucci” sita in Corso Vittorio Emanuele per l’istituzione temporanea di spazi riservati ai residenti del centro storico
Con l’ordinanza dirigenziale 635 del 07 ottobre 2026 l’Amministrazione ordina dal 09/10/2026 al 31/12/2026 di regolamentare come segue la sosta presso l’area denominata “Giardino Colucci”:
- istituzione di stalli di sosta h 24, riservati ai residenti / autorizzati titolari del permesso Ztl fascia ampia.
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