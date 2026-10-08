ASCOLI PICENO – Il secondo concerto domenicale di Ascolipicenofestival, domenica prossima 11 ottobre, ore 18, Auditorium Neroni in rua della Cassero, è dedicato al pianoforte e ai sassofoni per la sezione “Linguaggi diversi”. Sono infatti di scena il pianista Francesco Nicolosi, uno dei maggiori interpreti del repertorio romantico e in particolare delle opere di Franz Liszt e Sigismund Thalberg, e il Quartetto di Sassofoni Accademia guidato da Gaetano Di Bacco.

Francesco Nicolosi all’attività concertistica unisce quella didattica. Dopo il diploma al Conservatorio di Catania si è trasferito a Napoli dove ha studiato con Vincenzo Vitale, tra i più autorevoli didatti della tradizione pianistica italiana, diventando uno dei principali esponenti della scuola pianistica napoletana. La sua carriera internazionale ha ottenuto importanti riconoscimenti. Particolarmente significativa la sua attività di ricerca e divulgazione dedicata a Sigismund Thalberg. E’ stato docente presso il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli formando numerosi pianisti oggi affermati. E’ stato anche direttore artistico del Teatro Massimo Bellini di Catania. Un pianista di raffinata tecnica ed espressività.

Accanto a lui il Quartetto di Sassofoni Accademia composto dal leader Gaetano Di Bacco, sassofono soprano, Enzo Filippetti sassofono contralto, Giuseppe Berardini sassofono tenore e Fabrizio Paoletti sassofono baritono. In programma ci sono musiche composte dallo stesso Di Bacco, Romero, Escaich e Rota e Gerswhin.

Per il Quartetto Accademia è un concerto speciale perché festeggia i suoi 42 anni di vita. E’ nato infatti nel 1984 ed è considerato a livello internazionale tra i gruppi italiani più attivi nel suo genere ed ha sempre mantenuto la stessa formazione. Un bel record che si riscontra sulla qualità delle esecuzioni. Ha tenuto più di 1500 concerti con tournèe in Europa, America del Nord e del Sud, Medio ed Estremo Oriente e Africa. Si è esibito nelle più importanti sale da concerto dal Teatro alla Scala di Milano al Teatro San Carlo di Napoli, Accademia di Santa Cecilia di Roma, Kennedy Center di Washington, Mozarteum di Salisburgo, Conservatoir National Superieur de Musique di Parigi, eccetera. Gaetano Di Bacco, ospite anche l’anno scorso di ascolipicenofestival, è stato così definito dal critico Paolo Isotta: “Ha una tecnica strepitosa e vi unisce una musicalità spontanea e profonda”. Nato a Pratola Peligna (L’Aquila), insegna nel Conservatorio di Pescara. Anche gli altri tre componenti del Quartetto insegnano in diversi Conservatori.

Giovedì 15 ottobre, invece, inizio alle 20,30, sempre nell’Auditorium Neroni, è di turno la lirica con “Le voci dell’anima”: protagonista il soprano Elena Memoli accompagnata al pianoforte da Gianluca Faragli. Vengono eseguite celebri arie liriche di Verdi, Mozart, Rossini, Puccini, Bizet, Bellini e Donizetti e musiche molto note di Morricone, Cohen e altri. Un viaggio affascinante a 360 gradi nel mondo della musica lirica e contemporanea.

Elena Memoli si è diplomata presso il Conservatorio Martucci di Salerno e il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Ha cantato all’Opera Bastille di Parigi e in numerosi altri teatri italiani e stranieri (anche Brasile e Cina). Tra i tanti ruoli ricoperti quelli di Violetta, Gilda, Suor Angelica, Zerlina, Fiordiligi eccetera. Svolge una intensa attività concertistica anche nel repertorio cinematografico. Affianca all’attività artistica quella di docente.

Gianluca Faragli , pianista eclettico, si è diplomato nel Consevatorio Paganini di Genova e nel Donizetti di Bergamo. Si è classificato in più di 30 concorsi pianistici con diversi primi posti assoluti. Svolge la propria attività tra concerti, insegnamento e direzione artistica. Laureato in lettere, musica e spettacolo, unisce all’attività di musicista la passione per la letteratura indagando i legami tra le due arti per approfondire la corrispondenza tra produzione musicale immaginario poetico e cultura letteraria.

Biglietti. Disponibili online su www.ciaotickets.com o, da un’ora prima dell’inizio dei concerti, presso l’auditorium Neroni. Prezzi: 13 euro, soci e ridotto convenzionati 10 euro, studenti 5 euro. Abbonamento 100 euro, abbonamento per soci 70 euro. Info: 3338791607.

Il Festival è reso possibile grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Giocamondo e Cia Agricoltori Italiani.

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