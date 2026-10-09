ASCOLI PICENO – La visita della Premier Giorgia Meloni ad Ascoli non è stata gradita dalle opposizioni.

Il Pd ascolano afferma: “La restituzione di un bene ottenuto con il Pnnr piegata ad iniziativa elettorale. Si è preferito assistere addirittura a goffi tentativi di mobilitazione istituzionale, con inviti mirati ai dipendenti comunali, realtà sportive e associazioni del territorio, nel chiaro intento di costruire una claque a uso e consumo dei riflettori nazionali”.

Il Pd prosegue: “Quello che avrebbe dovuto essere un autentico momento di festa e di condivisione per la cittadinanza, la restituzione alla comunità di un gioiello del nostro patrimonio storico e artistico come Palazzo Saladini Pilastri e del suo parco monumentale, è stato svuotato del suo significato civico per fare spazio a una stucchevole passerella di propaganda elettorale”.

Nella nota si legge: “Invece di favorire una partecipazione spontanea, calorosa e inclusiva della popolazione, si è preferito assistere addirittura a goffi tentativi di mobilitazione istituzionale, con inviti mirati ai dipendenti comunali, realtà sportive e associazioni del territorio, nel chiaro intento di costruire una claque a uso e consumo dei riflettori nazionali. Il risultato, mortificante per l’immagine della nostra città, è stato quello di mettere in secondo piano il valore del restauro, la raffinatezza degli ambienti storici e la portata sociale del progetto, per dare risalto a coreografie d’altri tempi: striscioni ostentati da giovanissimi a celebrare la leadership di governo, strette di mano e sfilate di un’oligarchia politica preoccupata unicamente della propria visibilità, ben lontana dalla reale cura del bene comune”.

Il Pd continua: “A rendere il quadro ancor più paradossale è la stridente ipocrisia di fondo. L’imponente opera di riqualificazione del complesso è stata resa possibile da quasi 40 milioni di euro garantiti dalle risorse del PNRR e del Fondo Complementare Sisma: quegli stessi fondi europei a cui la forza politica oggi al governo si è storicamente opposta in sede parlamentare, e che ora vengono rivendicati e celebrati come trofeo di partito”.

“Avremmo auspicato una presenza del Presidente del Consiglio animata da una diversa responsabilità istituzionale. Sarebbe stato ben più doveroso e significativo recarsi a incontrare i lavoratori del distretto dell’elettrodomestico delle aree interne delle Marche, per offrire risposte concrete e rassicurare territori e famiglie sulla tenuta occupazionale di fronte alle scelte e alle incertezze imposte dalle multinazionali – conclude la nota – Sottrarre alla città una conquista collettiva per convertirla nell’autocelebrazione del potere è un gesto che ferisce la dignità degli ascolani. Un copione dai tratti grotteschi che susciterebbe perfino un sorriso amaro, se non evocasse scenari e derive propagandistiche che nulla hanno a che fare con la libera e democratica vita civile della nostra comunità”.

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