ASCOLI PICENO – Una nuova area di sosta dedicata per chi abita nel centro storico. Da oggi e fino al 31 dicembre 2026, al Giardino Colucci, sarà possibile parcheggiare per l’intera giornata, a condizione di essere in possesso del permesso di sosta per la ‘Ztl centro storico’. Il provvedimento arriva al termine dei lavori avviati a luglio, che hanno riguardato il ripristino delle stratigrafie in terra battuta e la posa in opera di balaustre e cordoli.

“Restituiamo un parcheggio ai residenti del centro storico – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – andando incontro a un’esigenza concreta di chi vive ogni giorno il cuore della nostra città e che, con i cantieri in corso, sta affrontando una riduzione dei posti disponibili. Si tratta di una soluzione temporanea ma importante, che arriva subito. Proseguiamo così nel percorso avviato per una gestione sempre più efficiente dei parcheggi, che tenga insieme le necessità di chi abita il centro, di chi lo frequenta e della sua valorizzazione”. Il Giardino Colucci, per la sua posizione, è stato quindi individuato dall’Amministrazione come lo spazio giusto per offrire una soluzione provvisoria alle esigenze più immediate di chi vive in centro, in attesa della definizione complessiva delle modalità di utilizzo dell’area.

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