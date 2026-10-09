MONTEMONACO – Prende il via uno degli interventi più significativi della ricostruzione pubblica nel
territorio di Montemonaco. Dopo l’approvazione del progetto e la concessione
del finanziamento, sono partiti i lavori di miglioramento sismico del Palazzo
Municipale, storico edificio del 1549 che si affaccia su piazza Risorgimento e
rappresenta uno dei simboli del paese.
L’intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1.646.100 euro, di cui
l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha appena liquidato 502.671 euro.
“Il progetto punta a restituire piena funzionalità e sicurezza all’edificio,
preservandone al tempo stesso il valore storico e architettonico – conferma il
commissario straordinario, Guido Castelli -. Con l’apertura di questo cantiere andiamo
ad aggiungere un altro tassello al percorso di ripresa dell’entroterra dopo quanto
accaduto di negativo col sisma. L’obiettivo è di restituire, oltre a palazzi e abitazioni,
prospettive concrete al territorio, anche grazie al recupero di un immobile che da
secoli costituisce il cuore amministrativo e civico di Montemonaco”.
“L’avvio di questi lavori rappresenta un momento di fondamentale importanza per
tutta la nostra comunità. Il Palazzo Municipale è da quasi cinque secoli la casa di tutti
i cittadini di Montemonaco: metterlo in sicurezza e renderlo finalmente accessibile
significa non solo preservare la nostra storia, ma anche dare un segnale concreto di
ripartenza e di visione per il futuro del nostro territorio. Ringrazio l’Ufficio Speciale
Ricostruzione e il Commissario Castelli per la costante attenzione riservata al nostro
comune” sottolinea il sindaco Francesca Grilli.
I lavori prevedono una serie di opere strutturali finalizzate ad accrescere la capacità
di resistere ad eventuali eventi sismici. Sono programmati interventi sulle murature
portanti, sul sistema delle volte, sulla copertura e sulla torre campanaria, oltre al
recupero degli spazi interni e all’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso
l’installazione di un ascensore. Il tutto per garantire una sede municipale più sicura,
accessibile e adeguata alle esigenze della collettività.
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