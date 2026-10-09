MONTEMONACO – Prende il via uno degli interventi più significativi della ricostruzione pubblica nel

territorio di Montemonaco. Dopo l’approvazione del progetto e la concessione

del finanziamento, sono partiti i lavori di miglioramento sismico del Palazzo

Municipale, storico edificio del 1549 che si affaccia su piazza Risorgimento e

rappresenta uno dei simboli del paese.

L’intervento dispone di un finanziamento complessivo di 1.646.100 euro, di cui

l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha appena liquidato 502.671 euro.

“Il progetto punta a restituire piena funzionalità e sicurezza all’edificio,

preservandone al tempo stesso il valore storico e architettonico – conferma il

commissario straordinario, Guido Castelli -. Con l’apertura di questo cantiere andiamo

ad aggiungere un altro tassello al percorso di ripresa dell’entroterra dopo quanto

accaduto di negativo col sisma. L’obiettivo è di restituire, oltre a palazzi e abitazioni,

prospettive concrete al territorio, anche grazie al recupero di un immobile che da

secoli costituisce il cuore amministrativo e civico di Montemonaco”.

“L’avvio di questi lavori rappresenta un momento di fondamentale importanza per

tutta la nostra comunità. Il Palazzo Municipale è da quasi cinque secoli la casa di tutti

i cittadini di Montemonaco: metterlo in sicurezza e renderlo finalmente accessibile

significa non solo preservare la nostra storia, ma anche dare un segnale concreto di

ripartenza e di visione per il futuro del nostro territorio. Ringrazio l’Ufficio Speciale

Ricostruzione e il Commissario Castelli per la costante attenzione riservata al nostro

comune” sottolinea il sindaco Francesca Grilli.

I lavori prevedono una serie di opere strutturali finalizzate ad accrescere la capacità

di resistere ad eventuali eventi sismici. Sono programmati interventi sulle murature

portanti, sul sistema delle volte, sulla copertura e sulla torre campanaria, oltre al

recupero degli spazi interni e all’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso

l’installazione di un ascensore. Il tutto per garantire una sede municipale più sicura,

accessibile e adeguata alle esigenze della collettività.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.