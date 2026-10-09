Un’associazione senza scopo di lucro articolata in sezioni territoriali e impegnata nella promozione della piena attuazione del principio di parità e della cultura dei diritti

ASCOLI PICENO – Si apre una nuova fase per la Sezione di Ascoli Piceno dell’Associazione Donne Giuriste Italia

(Adgi), con il rinnovo del Direttivo e la nomina dell’Avvocata Gloria Ciabattoni alla Presidenza, affiancata

dalle Vicepresidenti Avvocata Grazia Rita Occhiochiuso e Avvocata Maria Antonietta Cataldi, dalla Tesoriera

Avvocata Maria Cristina Macchioni e dalla Segretaria Avvocata Veronica Ciminà. Un passaggio che unisce

continuità e nuove prospettive per un’associazione da oltre quindici anni presente sul territorio

ascolano.

Il rinnovo del Direttivo rappresenta l’occasione per proseguire il lavoro svolto negli anni dalla Sezione

e rafforzare le iniziative di carattere giuridico, culturale e sociale, promuovendo occasioni di

confronto sui temi della parità, delle pari opportunità, della tutela dei diritti e del contrasto a ogni

forma di discriminazione.

Adgi, nata nel 2008, è un’associazione senza scopo di lucro articolata in sezioni territoriali e

impegnata nella promozione della piena attuazione del principio di parità e della cultura dei diritti. La

rete associativa conta più di 30 sezioni in Italia e riunisce circa 1.000 associate: avvocate,

magistrate, notaie, docenti universitarie e di materie giuridiche, ricercatrici, praticanti e altre figure

professionali ammesse dallo Statuto.

Il passaggio al nuovo Direttivo della Sezione di Ascoli Piceno è accompagnato da un sentito

ringraziamento all’Avvocata Maria Rita Bartolomei, Presidente uscente, per l’impegno e la dedizione che

hanno contribuito a consolidare la presenza territoriale di Adgi negli anni. Il suo percorso associativo

prosegue oggi anche a livello nazionale, nel ruolo di Vicepresidente nazionale Adgi, portando con

sé l’esperienza maturata alla guida della Sezione ascolana.

“Il rinnovo del Direttivo rappresenta l’occasione per continuare a dare impulso alla presenza di Adgi

sul territorio ascolano e per costruire un percorso condiviso, capace di mettere in rete competenze

ed esperienze diverse – dichiarano le componenti del nuovo Direttivo – con l’obiettivo di promuovere

una cultura sempre più consapevole dei diritti, della parità e del rispetto della persona”.

Il nuovo Direttivo guarda quindi al futuro “nel segno della collaborazione e della valorizzazione del

percorso compiuto, con la volontà di dare continuità alle attività della Sezione e sviluppare nuove

progettualità a beneficio del territorio”.

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