ASCOLI PICENO – Si apre una nuova fase per la Sezione di Ascoli Piceno dell’Associazione Donne Giuriste Italia
(Adgi), con il rinnovo del Direttivo e la nomina dell’Avvocata Gloria Ciabattoni alla Presidenza, affiancata
dalle Vicepresidenti Avvocata Grazia Rita Occhiochiuso e Avvocata Maria Antonietta Cataldi, dalla Tesoriera
Avvocata Maria Cristina Macchioni e dalla Segretaria Avvocata Veronica Ciminà. Un passaggio che unisce
continuità e nuove prospettive per un’associazione da oltre quindici anni presente sul territorio
ascolano.
Il rinnovo del Direttivo rappresenta l’occasione per proseguire il lavoro svolto negli anni dalla Sezione
e rafforzare le iniziative di carattere giuridico, culturale e sociale, promuovendo occasioni di
confronto sui temi della parità, delle pari opportunità, della tutela dei diritti e del contrasto a ogni
forma di discriminazione.
Adgi, nata nel 2008, è un’associazione senza scopo di lucro articolata in sezioni territoriali e
impegnata nella promozione della piena attuazione del principio di parità e della cultura dei diritti. La
rete associativa conta più di 30 sezioni in Italia e riunisce circa 1.000 associate: avvocate,
magistrate, notaie, docenti universitarie e di materie giuridiche, ricercatrici, praticanti e altre figure
professionali ammesse dallo Statuto.
Il passaggio al nuovo Direttivo della Sezione di Ascoli Piceno è accompagnato da un sentito
ringraziamento all’Avvocata Maria Rita Bartolomei, Presidente uscente, per l’impegno e la dedizione che
hanno contribuito a consolidare la presenza territoriale di Adgi negli anni. Il suo percorso associativo
prosegue oggi anche a livello nazionale, nel ruolo di Vicepresidente nazionale Adgi, portando con
sé l’esperienza maturata alla guida della Sezione ascolana.
“Il rinnovo del Direttivo rappresenta l’occasione per continuare a dare impulso alla presenza di Adgi
sul territorio ascolano e per costruire un percorso condiviso, capace di mettere in rete competenze
ed esperienze diverse – dichiarano le componenti del nuovo Direttivo – con l’obiettivo di promuovere
una cultura sempre più consapevole dei diritti, della parità e del rispetto della persona”.
Il nuovo Direttivo guarda quindi al futuro “nel segno della collaborazione e della valorizzazione del
percorso compiuto, con la volontà di dare continuità alle attività della Sezione e sviluppare nuove
progettualità a beneficio del territorio”.
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