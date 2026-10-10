Stadio “Druso” di Bolzano sesta giornata del campionato di Serie B.
Un solo punto divide le due formazioni, altoatesini a quota 11 punti in classifica e Picchio a 1.
Arbitra Turrini della sezione di Firenze. Totale spettatori: 5.013 .Settore ospiti: 619
Le statistiche del match:
Tiri: Sudtirol 16 – Ascoli 9
Tiri in porta: Sudtirol 4- Ascoli 2
Possesso palla: Sudtirol 42% – Ascoli 58%
Percentuale passaggi riusciti: Sudtirol 83% – Ascoli 91%
FORMAZIONI UFFICIALI
SÜDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Stabile (34’ st Veroli); Molina, Rispoli (34’ st Brik), Tronchin, S. Davi; Lopes (20’ st Burnete), Vasic (Anghelè); Okoro (1’ st Mixtur). A disp.: Ploner, Vadjunec, Pellini, Tait, Leitner, Schrott. All. Possanzini
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo (27’ st De Pieri), Milanese (27’ st Acampora), D’Uffizi (41’ st Bolsius); Brunori (27’ st Chakir). A disp.: Crespi, Nicoletti, Venuti, Perciun, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni, Gori. All. Tomei
ARBITRO: Turrini di Firenze
RETI: –
NOTE: ammoniti Molina (S), Lopes (S), Burnete (S), Rizzo (A). Spettatori 5.013 (di cui 619 ospiti). 0’ pt, 4’ st.
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara. Ascoli con il completino nero inaugura la nuova seconda maglia. Sudtirol in completo bianco e rosso
3- PRIMA OCCASIONE PICCHIO innescata da Brunoori, che lancia Corradini sulla sinistra, si appoggia a Milanese che serve in verticale Brunori. Offside di Corradini e tutto fermo
13′ Molina intercetta la palla e prova una conclusione dal centrocampo vedendo Vitale fuori dai pali, il numero 1 bianconero arretra e para
17′ Silipo penetra in area e sfodera un bel diagonale di destro, respinge Plizzarri poi palla in corner
19′ Stivaletti ruba palla a D’Uffizi nella propria trequarti, lancia Okoro che si mette in proprio, stop di tacco e incursione in area, sterzata e tiro respinto da Curado
27- Azione personale di Vasic che sfonda al centro, tiro dalla zona del dischetto che termina alto sopra la traversa
29′ schiucchiaiata di Brunori pescato in area, tutto fermo per offside
34′ GRAN PARATA DI VITALE Vlasic si infila in mezzo alla difesa cogliendo il filtrante di Rispoli, Vitale è bravissimo in uscita bassa a respingere la conclusione
37′ ammonito Okoro per fallo su Rizzo
44′ OCCASIONE SUDTIROL si mette in proprio Vasco Lopes dal limite calcia di poco a lato
45′ termina la prima frazione
SECONDO TEMPO
46- Riprende la gara. Nel Sudrtirol esce Okoro dentro Mixtur
47′ ammonito Stabile per un intervento su Oliveri in scivolata
51′ Accelera il Sudtirol, cross di Lopes dalla destra, di testa Oliveri salva sul secondo palo
52′ OCCASIONE SUDTIROL Parata eccellente di Vitale su un destro potente ravvicinato in area di Mixtur
53′ OCCASIONE ASCOLI cross in area per Silipo che serve Guiebre il suo tiro termina sopra la traversa
54′ Tiro a giro di Lopes deviato in corner
55- Tacco di Vasic all’indietro che termina di poco a lato, servito di Tronchin
56- Cross di D’Uffizi, l’anticipo di testa di Stabile su Brunori. Corner di Silipo sfiora il gol che sta per entrare ma salva sulla linea ancora Stabile
59′ CHEK VAR dopo una Punizione laterale di Lopes, colpisce di testa Stivanello, deviazione in corner di Curado, si valuta la mano poi si batte il corner.
60′ PALO del Sudtirol con un colpo di ginocchio di Stivanello che intercetta la palla da corner
60′ Ammonito anche Lopes per un intervento in scivolata su D’Uffizi che stava ripartendo
65′ Secondo cambio Sudtirol: esce Lopes, dentro Burnete
73′ triplo cambio Ascoli: entrano Chakir, Acampora e De Pieri, fuori Brunori, Milanese e Silipo
74′ ammonito Rizzo per trattenuta su Mixtur
76′ tiro potente di Rispoli dai venti metri, che termina sopra la traversa
77′ corner di D?uffizi, Oliveri spizza di testa pallone che termina alto
78′ doppio cambio Sudtirol: fuori Rispoli e Stabile, dentro Brik e Veroli
86′ Quarto cambio Ascoli: esce D’Uffizi, dentro Bolsius
88′ OCCASIONE ASCOLI Miracolo di Plizzari su una deviazione in area piccola volante di Chakir su un perfetto cross di Bolsius
90′ OCCASIONE ASCOLI De Pieri verticalizza per Chakir che però nel cercare di raggiungere la palla inciampa davanti a Plizzari
94′ dopo 4 minuti di recupera termina il match, Un punto a testa, rimane imbatutto il Sudtirol e continua la sua striscia record (mai in svantaggio), il Picchio poteva essere più cinico nel finale.
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