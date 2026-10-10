ASCOLI PICENO – Si è aperta con grande partecipazione ed entusiasmo il primo giorno delle Giornate FAI d’Autunno nella provincia di Ascoli Piceno, confermando ancora una volta il ruolo fondamentale del FAI – Fondo Ambiente Italiano – nel valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

I luoghi eccezionalmente aperti al pubblico hanno richiamato visitatori non solo dal territorio ma anche da fuori regione. Ancora una volta il FAI dimostra di saper accendere i riflettori sul patrimonio meno noto, suscitando interesse e partecipazione. Le Giornate FAI sono un’occasione di riscoperta identitaria per la comunità locale ma anche un potente strumento di attrazione turistica.

Ad Ascoli Piceno protagonista assoluto è Palazzo Saladini Pilastri, che nella sola giornata di sabato ha registrato complessivamente 5.100 visite. Lunghe code già dal sabato mattina, molti i cittadini interessati a scoprire dopo decenni di chiusura lo scenografico palazzo nobiliare. Tutti e tre gli itinerari proposti hanno suscitato grande interesse e apprezzamento, e molti visitatori hanno atteso con pazienza per poter scoprire: la Chiesa di Sant’Egidio ha contato 1.900 visite, il Giardino Ritrovato 1.500 e l’Ala est del Palazzo con i suoi saloni 1.700.

A San Benedetto del Tronto grande interesse per la Capitaneria di Porto, che ha registrato una partecipazione diffusa e significativa: i visitatori sono rimasti coinvolti e affascinati dagli ambienti operativi della Guardia Costiera normalmente non accessibili, tanto da contare nel primo giorno 300 visite.

Proseguono anche domani le visite ai beni aperti per le Giornate FAI d’Autunno; si consiglia di consultare il sito del FAI per ulteriori informazioni.

Considerato l’elevato afflusso di visitatori registrato nella giornata di sabato, si avverte che nella giornata di domenica le file potrebbero essere chiuse anticipatamente, al fine di garantire il regolare svolgimento delle visite alle persone già in coda.

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