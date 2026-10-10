Il Picchio strappa un punto d’oro tra paratissime di Vitale e brividi nel finale

BOLZANO – Finisce a reti bianche la temuta trasferta del “Druso”. Ascoli e Südtirol si dividono la posta in palio al termine di 90 minuti intensi, e ricchi di colpi di scena soprattutto nel finale. Un pareggio a reti inviolate che consente ai bianconeri di salire a quota 11 punti in classifica, mantenendosi a -1 dagli altoatesini in piena zona playoff.

L’Analisi del Match

La gara si sviluppa secondo un canovaccio tattico chiaro fin dai primi minuti: l’Ascoli di Tomei prende in mano il pallino del gioco con personalità e qualità nel palleggio, mentre il Südtirol di Davide Possanzini si dimostra estremamente compatto e pronto a ripartire. Nel primo tempo è la manovra del Picchio a farsi preferire sul piano del fraseggio, ma le occasioni più nitide le creano i padroni di casa sui piedi di Vasić, disinnescato al 35′ da un miracolo felino di Vitale.

Nella ripresa i ritmi si alzano vertiginosamente. L’ingresso di Mixtur tra i padroni di casa spacca la partita: l’attaccante sfiora subito il gol costringendo ancora Vitale alla super parata (52′), poi è la fortuna ad assistere l’Ascoli al 60′, quando il colpo di ginocchio di Stivanello si infrange contro il palo. Il Picchio non resta a guardare: Stabile salva sulla linea la velenosa parabola su corner di Silipo (57′).

I cambi di Tomei nell’ultimo quarto d’ora danno freschezza e nuova verve offensiva. Con gli ingressi di De Pieri, Acampora, Chakir e Bolsius, l’Ascoli si riversa in avanti nel finale sfiorando il colpo grosso: all’88’ Plizzari compie un vero prodigio sul destro ravvicinato di Chakir (pescato da un traversone illuminante di Bolsius), prima che lo stesso centravanti inciampi sul più bello davanti al portiere avversario a tempo quasi scaduto.

Un punto importante comunque per l’Ascoli, capace di soffrire nei momenti di pressione e di spaventare gli avversari nel finale, spinto dal calore incessante dei 619 tifosi giunti nel settore ospiti.

Le Pagelle dell’Ascoli

VITALE 8 – Uomo partita. Se l’Ascoli esce dal “Druso” con un punto imbattuto, gran parte del merito è suo. Compie due parate da categoria superiore: la prima su Vasić al 35′ del primo tempo, la seconda monumentale su Mixtur ad inizio ripresa. Ipnotizza gli attaccanti altoatesini e blocca con sicurezza ogni pallone.

OLIVERI 6.5 – Prestazione di grande sostanza e disciplina tattica. Tiene botta contro le incursioni di Simone Davi e nel finale di gara sfiora la gioia del gol con uno stacco di testa imperioso.

CURADO 6.5 – Solido e guida della retroguardia. Concede pochissimo nel primo tempo a Okoro; nella ripresa fatica un po’ di più sulla fisicità di Mixtur ma sbroglia con mestiere e senso della posizione diversi palloni velenosi in area.

RIZZO 6 – Duello rusticano ed estremamente fisico fin dal 1′ con Okoro prima e con Mixtur poi. Spende un giallo inevitabile (ed entratura in diffida) al 74′ per fermare una ripartenza pericolosa. Nel complesso concede poco spazio agli avversari.

GUIEBRE 6 – Tanto lavoro in entrambe le fasi. Soffre le folate di Vasco Lopes in alcuni frangenti, ma si riscatta proponendosi con continuità davanti: al 53′ spaventa Plizzari con una conclusione che termina di poco sopra la traversa.

DAMIANI 6.5 – Schermo preziosissimo davanti alla difesa. Muratore di palloni, al 21′ respinge una conclusione quasi a botta sicura di Tronchin. Insieme a Corradini garantisce equilibrio ed intensità.

CORRADINI 6.5 – La mente del centrocampo bianconero. Gestisce i tempi di gioco con pulizia, facendosi sempre trovare pronto a ricevere palla e a far ripartire l’azione anche sotto la pressione dei mediani di Possanzini.

SILIPO 6 – Si accende a fiammate. Parte forte con un tiro-cross al 17′, poi impegna la difesa di casa al 57′ con una traiettoria direttamente da calcio d’angolo salvata da Stabile sulla linea di porta. Meno brillante del solito nell’ultimo passaggio, viene sostituito nel finale. (Dal 27′ st DE PIERI 6.5 – Entra con un piglio e una personalità da veterano. Si muove fra le linee, ricuce il gioco e al 90′ disegna l’imbucata perfetta che Chakir non riesce a tramutare in gol).

MILANESE 6 – Schierato da trequartista. Lavora molto in fase di non possesso schermando le fonti di gioco del Südtirol. Si inserisce bene negli spazi senza però trovare la stoccata decisiva. (Dal 27′ st ACAMPORA 6 – Mette ordine e fisicità nei minuti di maggior pressione finale).

D’UFFIZI 6 – Tra i più vivaci del tridente di trequarti. Salta spesso l’uomo e sforna palloni invitanti (bellissimo il cross per Corradini al 70′). Conquista falli preziosi facendo salire la squadra prima di uscire stremato, a volte però fuori dalla manovra. (Dal 41′ st BOLSIUS 6.5 – Impatto devastante sulla gara: gli bastano due minuti per pennellare un cross perfetto sulla testa/destro di Chakir che impegna Plizzari ad un miracolo).

BRUNORI 6 – Tanta generosità e lavoro invisibile spalle alla porta. La difesa del Südtirol lo francobolla con raddoppi continui lasciandogli pochi sprazzi, venendo anche fermato due volte in fuorigioco. Esce al 73′. (Dal 27′ st CHAKIR 6 – Dà profondità e peso fisico all’attacco. Si muove bene, sfiora il gol vittoria all’88’ trovando la super risposta di Plizzari, ma “manca” l’impatto decisivo al 90′ inciampando sulla palla a tu per tu con il portiere).

ALL. TOMEI 6.5 – Prepara la partita con ordine e personalità: il suo Ascoli non si snatura sul sintetico di Bolzano e gioca a viso aperto contro la difesa meno battuta del torneo. Indovina i tempi delle sostituzioni, rinnovando l’attacco nell’ultimo quarto d’ora per cercare la vittoria e rischiando persino di portarla a casa.

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