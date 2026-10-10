BOLZANO – Mister Tomei in sala stampa commenta lo zero a zero: “Sono molto felice, è stata una partita bellissima fra due squadre che hanno un’identità, sono propositive e cercano di giocare a calcio, questo è stato lo spot più bello. Ci sono state occasioni da entrambe le parti, peccato per le due o tre palle pulite che abbiamo avuto alla fine. I ragazzi hanno disputato una gran partita, Possanzini lo conosco, è molto bravo e non era facile giocare una gara del genere. Al di là del risultato – alla fine, senza ipocrisia, conta quello – è stata una bella partita fra due squadre che hanno fatto di tutto per far male, in fase di non possesso abbiamo fatto molto bene, l’avevamo preparata in questa maniera. Ci teniamo il punticino, che comunque è importante, forse è mancato l’ultimo tiro più che l’ultimo passaggi.”

“Chakir ha avuto occasioni importanti, anche Silipo, Milanese, ci sono state tante situazioni in cui potevamo far gol e arrivare a fare questo è l’aspetto principale, sono molto soddisfatto. De Pieri sta bene, è rientrato bene dalla Nazionale, sta crescendo e ci darà una grande mano, è un ragazzo umile che lavora tanto. Per Chakir mi dispiace per l’aspetto mentale, far gol per un attaccante è vitale oggi lo meritava, è entrato benissimo, deve continuare perché procurarsi queste situazioni è importante, anche lui è una freccia importante al nostro arco”.

Nicholas Rizzo si è detto soddisfatto del pareggio: “E’ stata una bella partita fra due squadre che vogliono giocare a calcio, sono contento per questo punto, che credo sia importante perché ottenuto fuori casa e con una squadra forte come il Südtirol che gioca bene, complimenti all’avversario e a Mister Possanzini.

Con Okoro è stata una bella lotta, mi piace giocare con attaccanti fisici come me, è stato un bel duello. Peccato per il cartellino giallo che mi porterà in diffida, devo migliorare in questo perché alcune delle ammonizioni precedenti avrei potuto evitarle. Plizzari lo conosco da quando sono piccolo, ha fatto belle parate, mi dispiace per Chakir perché per un attaccante il gol è importante, ma dobbiamo essere positivi, continuare a lavorare, guardare una gara alla volta e vedremo alla fine cosa dirà la classifica”.

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