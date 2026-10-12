Nemmeno il maltempo di sabato ha frenato l’entusiasmo del pubblico, presente in lunghe file ai punti d’accesso

ASCOLI PICENO – Le Giornate Fai d’Autunno nelle Marche si chiudono con un grande successo, testimoniato dai numeri di un fine settimana straordinario. Le 43 aperture distribuite in 29 comuni di tutte le province marchigiane hanno accolto oltre 35.000 visitatori. Nemmeno il maltempo di sabato ha frenato l’entusiasmo del pubblico, presente in lunghe file ai punti d’accesso.

Si tratta di un risultato eccezionale per le Marche, in cui spicca Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, il luogo più visitato in Italia tra i 700 siti aperti durante la manifestazione.

Il successo è stato reso possibile dall’impegno dei 19 presidi Fai territoriali della regione, sostenuti dall’energia di oltre 350 volontari e dalla passione di 1.200 Apprendisti Ciceroni provenienti da 50 istituti scolastici.

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