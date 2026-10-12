L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per festeggiare non solo l’inizio di una nuova annata agonistica, ma anche la stretta sinergia tra le istituzioni locali e regionali a sostegno dello sport e delle nuove generazioni

CASTEL DI LAMA – Svelata ufficialmente la squadra di ragazzi tutti marchigiani che comporrà il Team Neos Sistemi per la stagione sportiva 2026-2027. La cerimonia di presentazione si è svolta a Castel di Lama alla presenza del Sindaco Mauro Bocchichio, del presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e del Consigliere regionale Andrea Cardilli, intervenuto in rappresentanza dell’Assessore regionale allo Sport.

L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per festeggiare non solo l’inizio di una nuova annata agonistica, ma anche la stretta sinergia tra le istituzioni locali e regionali a sostegno dello sport e delle nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro, il Primo Cittadino di Castel di Lama ha espresso grande orgoglio e soddisfazione per l’iniziativa:

“Vedere così tanti giovani profondere impegno, disciplina e passione è un segnale di grande speranza per tutta la nostra comunità. Come amministrazione comunale siamo al fianco delle realtà sportive che investono sulle nuove generazioni, offrendo loro opportunità di crescita sana e condivisa.”

A confermare il valore dell’iniziativa anche a livello sovracomunale è stato il Consigliere regionale Andrea Cardilli, portando i saluti ufficiali dell’Assessore allo Sport della Regione Marche: “La Regione crede fortemente nel valore formativo, sociale ed educativo dello sport. Portare i saluti dell’Assessore e dell’intera giunta regionale a questi giovani atleti significa riaffermare la nostra vicinanza a chi promuove l’eccellenza e l’inclusione sul territorio. Un grande ‘in bocca al lupo’ ai ragazzi e allo staff del Team Neos Sistemi per questo nuovo anno sportivo.”

A sottolineare il valore agonistico e il lavoro sul campo è intervenuto l’allenatore Benedetto Ricci, che ha tracciato la strada per il futuro del gruppo: “Questi ragazzi rappresentano una concreta speranza per il futuro dello sport marchigiano e non solo. Abbiamo lavorato duramente sulla preparazione atletica, tattica e mentale per sviluppare la competenza necessaria ad affrontare al meglio anche le sfide e le gare di livello internazionale. Il nostro obiettivo è permettere loro di esprimere al massimo il proprio potenziale e confrontarsi con determinazione nei contesti più competitivi.”

Il Team Neos Sistemi, sotto la guida del direttore sportivo Gianni Anselmi e di tutto lo staff tecnico, guarda alla nuova stagione 2026-2027 con obiettivi ambiziosi: promuovere la crescita tecnica e personale degli atleti, valorizzare il rispetto reciproco e raggiungere traguardi di rilievo nelle prossime competizioni.

La dirigenza ha espresso profonda gratitudine sia al Comune di Castel di Lama che alla Regione per l’attenzione e il costante supporto dimostrati, confermando la volontà di rendere la squadra un punto di riferimento sportivo per l’intera comunità. I giovani componenti del team sono pronti a scendere in campo con la massima determinazione.

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