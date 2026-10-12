La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 15 ottobre tramite messaggio al numero 3939365509. Il numero massimo di partecipanti è 35

CASTEL DI LAMA – “Scopri il territorio, vivi la storia e condividi la bellezza”. È questo l’invito dei promotori dell’iniziativa “Percorsi di Arte e Cultura”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

La manifestazione si svolgerà sabato 17 ottobre alle ore 9, con ritrovo presso l’ingresso principale del Centro Commerciale Città delle Stelle (Ascoli Piceno, Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro 106).

L’evento è organizzato da U.S. Acli Marche APS, nell’ambito del progetto “Castel di Lama Comunità Attiva” del Comune di Castel di Lama, in collaborazione con il Centro Commerciale Città delle Stelle.

Il percorso, della lunghezza di circa 4 chilometri tra andata e ritorno, prevede una visita guidata gratuita al giardino del Borgo Storico Seghetti Panichi, un parco storico di rara bellezza realizzato tra il 1875 e il 1890 dal botanico e architetto tedesco Ludwig Winter e oggi considerato il primo esempio di giardino bioenergetico in Europa.

Il complesso comprende edifici di epoche diverse: la Dimora Storica, antica fortezza medievale trasformata in palazzo di campagna nel Settecento; la Residenza San Pancrazio; altri edifici sorti tra il Seicento e l’Ottocento a ridosso delle antiche mura del castello; l’Oratorio del 1608, che conserva preziosi affreschi attribuiti alla scuola di Biagio Miniera.

Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 15 ottobre tramite messaggio al numero 3939365509. Il numero massimo di partecipanti è 35.

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