L’attaccante bianconero Matteo Brunori è intervenuto nella trasmissione “Speciale Serie B”, in onda su Sportitalia e condotta da Giada Giacalone e Nicola Binda:

“È molto intrigante questa nuova avventura all’Ascoli, l’ho accettata con entusiasmo perché dietro c’è un progetto tecnico veramente interessante. Mister e Direttore hanno idee molto chiare, mi sono trovato subito bene. C’è grande alchimia fra squadra e tifosi, mi ha fatto impressione entrare al Del Duca con la curva nuova, la città non è molto grande, ma emana un calore incredibile per questi colori, spero di essere arrivato nel posto giusto al momento giusto. Sono veramente contento, ho ricevuto sin dall’inizio attestati di fiducia senza ancora aver fatto nulla, ma per quello che avevo fatto a Palermo, non vedo l’ora di rendermi utile. Il Mister lo sto vivendo da poco, ma è un allenatore veramente preparato, sa quello che vuole e come raggiungerlo, ha facilità di cambiare in base alle sue idee e non alla squadra che abbiamo di fronte, è un allenatore che mi piace molto, sempre alla ricerca del possesso e degli spazi. Il più simpatico nello spogliatoio è D’Uffizi, il più disordinato è Rizzo, in ritiro ho la stanza singola perché russo, sono gli altri che non vogliono stare in camera con me. Mi auguro di fare un gran campionato, di tenere questa concentrazione e questo spirito tutto l’anno e dare il mio contributo sotto l’aspetto realizzativo. L’aggettivo per descrivere il gruppo bianconero è umile”.

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