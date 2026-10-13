Una storia personale che diventa lo spunto per giocare con il concetto stesso di vittoria e sconfitta, mettendo in discussione le convenzioni e le aspettative che accompagnano il successo

ASCOLI PICENO – Una vita passata a cercare di rimontare, tra vittorie che non bastano e sconfitte da cui imparare a ripartire. È questo il filo conduttore di Remuntada, il terzo spettacolo comico di Xhuliano Dule, che domenica 18 ottobre 2026, alle ore 18, salirà sul palco del PalaFolli Teatro per inaugurare la nuova stagione di Stand-AP Comedy 2026/2027.

Il comico racconta la parabola di un perdente, di un escluso, di un emarginato che cerca continuamente di recuperare terreno e ribaltare il risultato. Una storia personale che diventa lo spunto per giocare con il concetto stesso di vittoria e sconfitta, mettendo in discussione le convenzioni e le aspettative che accompagnano il successo.

Perché vincere, in fondo, non è sempre un bene. A dimostrarlo c’è la storia di Pirro, il re illirico passato alla storia per le sue vittorie contro i Romani, ottenute però a un prezzo così alto da compromettere il risultato finale. Da qui nasce il paradosso della vittoria di Pirro, emblema di quei successi che rischiano di trasformarsi in sconfitte. In Remuntada, questo diventa il punto di partenza per una riflessione ironica e disincantata sulla vita, sulle ambizioni e sulla possibilità che, a volte, saper perdere sia la più grande delle liberazioni.

Con il suo sguardo personale e uno stile diretto, Xhuliano Dule porta sul palco una comicità che intreccia esperienze autobiografiche, osservazione della realtà e riflessioni sulle contraddizioni dell’esistenza. Il risultato è uno spettacolo che parte dalla condizione di chi si sente sempre un passo indietro per interrogarsi, con ironia, sul significato del successo e sulla necessità di continuare a rimettersi in gioco.

Nato in Albania e cresciuto in Veneto dopo il trasferimento in Italia con la famiglia, Xhuliano Dule ha un percorso personale e professionale fuori dagli schemi. Dopo gli studi in economia e un’esperienza lavorativa nelle organizzazioni internazionali, ha scelto di lasciare quella strada per dedicarsi alla scrittura e alla comicità. Ha intrapreso il percorso di selezione per il Master in Sceneggiatura dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e si è affermato anche come stand-up comedian.

Con Remuntada prende il via la nuova stagione di Stand-AP Comedy, che accompagnerà il pubblico ascolano fino a maggio 2027 con otto appuntamenti dedicati ai protagonisti della comicità contemporanea italiana. I biglietti per lo spettacolo di domenica 18 ottobre sono già disponibili al prezzo di soli quindici euro.

Stand-AP Comedy è organizzata da Il Piccio Booking, PalaFolli e La Birretta, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. La rassegna si conferma un’occasione per vivere il teatro attraverso il linguaggio immediato e irriverente della stand-up comedy, dando spazio a storie personali, punti di vista originali e nuove forme di racconto della contemporaneità.

Per info, teatro Palafolli: 0736/352211

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