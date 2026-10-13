È già possibile acquistare gli abbonamenti per la nuova stagione. Da lunedì 12 ottobre è attiva la prelazione per i vecchi abbonati, mentre da lunedì 2 novembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonament

ASCOLI PICENO – Torna al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno Ascolinscena, la rassegna dedicata al teatro e alla commedia, organizzata dalle compagnie I DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli. La stagione 2026-2027 segna la XIX edizione della manifestazione, che anche quest’anno porterà sul palco otto appuntamenti all’insegna del divertimento, della qualità artistica e della passione per il teatro.

Il sipario si alzerà sabato 21 novembre 2026 con Un funebre matrimonio, il nuovo spettacolo della Compagnia dei DonAttori, proposto fuori concorso. Seguiranno i sei spettacoli in gara, selezionati tra le numerose candidature provenienti da tutta Italia. La rassegna si concluderà domenica 7 marzo 2027 con la serata finale dedicata alle premiazioni, ad Avis In Corto e a uno spettacolo a sorpresa.

Il cartellone della nuova edizione nasce da un’attenta selezione che ha coinvolto 83 compagnie teatrali provenienti da tutta Italia, ciascuna con proposte differenti per stile, linguaggio e interpretazione.

La scelta dei sei spettacoli in concorso non è stata semplice: tutti i lavori presentati sono stati visionati con attenzione, per individuare quelli più meritevoli di entrare nel programma della rassegna. La giuria ha selezionato compagnie capaci di distinguersi non soltanto per le qualità recitative, ma anche per la varietà delle interpretazioni, l’originalità delle soluzioni sceniche e la capacità di valorizzare la scenografia al servizio del testo.

Ne è nato un cartellone che alterna testi classici e contemporanei, approcci interpretativi differenti e proposte sceniche innovative, offrendo al pubblico un percorso attraverso le molteplici espressioni del teatro amatoriale italiano.

Ecco gli otto appuntamenti della XIX edizione:

Sabato 21 novembre 2026 – Fuori concorso

Un funebre matrimonio – Compagnia I DonAtti (Ascoli Piceno)

Sabato 28 novembre 2026

Un matrimonio da incubo! – Compagnia I SognAttori (Latina)

Sabato 5 dicembre 2026

Molto rumore per nulla – Filodrammatica Orenese (Vimercate, MB)

Sabato 16 gennaio 2027

Grisù, Giuseppe e Maria – La Bottega dei RebArdò (Roma)

Sabato 30 gennaio 2027

L’ospite – Gruppo Teatro Tempo e Compagnia Maskere (Milano)

Sabato 20 febbraio 2027

Capitolo 2 – Compagnia Scenaperta (Battipaglia, SA)

Sabato 27 febbraio 2027

Sei personaggi in cerca d’attore – Compagnia Sogni di Scena (Roma)

Domenica 7 marzo 2027 – Serata conclusiva

Avis In Corto, spettacolo a sorpresa e premiazioni. Inizio alle ore 17:30.

Tutti gli spettacoli del sabato si svolgeranno alle ore 21:00, mentre la serata conclusiva di domenica 7 marzo avrà inizio alle ore 17:30.

È già possibile acquistare gli abbonamenti per la nuova stagione. Da lunedì 12 ottobre è attiva la prelazione per i vecchi abbonati, mentre da lunedì 2 novembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti.

Questi i costi previsti:

€ 80,00 – Abbonamento con diritto di prelazione

€ 90,00 – Abbonamento convenzionato, riservato agli iscritti al CRAL Regione Marche, ai donatori AVIS e agli appartenenti a compagnie teatrali

€ 95,00 – Nuovo abbonamento

€ 14,00 – Biglietto per il singolo spettacolo

Per informazioni e acquisti è possibile consultare il sito www.palafolli.it oppure contattare il numero 0736 352211.

La biglietteria del Teatro PalaFolli è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Ascolinscena vi aspetta al Teatro PalaFolli per una nuova stagione di teatro, risate e incontri, con compagnie provenienti da tutta Italia e tante storie da vivere insieme.

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