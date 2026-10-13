ASCOLI PICENO – Prosegue il percorso di restauro, consolidamento e rafforzamento della Cattedrale di

Sant’Emidio ad Ascoli Piceno.

È stata approvata la terza variante in corso d’opera, che prevede un incremento di

237.410 euro e porta il valore complessivo dell’intervento a 2.131.858,12 euro.

La variante nasce dalla necessità di adeguare le quantità delle lavorazioni alle

condizioni riscontrate durante il cantiere. Le verifiche ravvicinate, realizzate

attraverso i ponteggi già installati per le opere strutturali e con l’impiego di un cestello

mobile, hanno permesso ai restauratori specializzati, sotto la supervisione della

direzione lavori, di accertare circostanze non prevedibili nella fase di progettazione.

Il nuovo quadro economico prevede 1.742.765,08 euro per i lavori e 389.093,04 euro

per le somme a disposizione. L’intervento, del quale è soggetto attuatore la Diocesi

di Ascoli Piceno, aveva ottenuto nel 2023 un contributo di 1.503.047,94 euro,

successivamente aumentato a 1.894.448,12 euro con la prima variante approvata nel

settembre 2025. La seconda variante, approvata dall’USR nel maggio 2026, non aveva

comportato un incremento del contributo.

Per la copertura degli ulteriori 237.410 euro, la proposta prevede l’utilizzo di una

quota delle economie generate dalla presentazione del progetto esecutivo per la

chiesa di Santa Maria in Lapide, nel comune di Montegallo, attraverso il meccanismo

previsto dall’ordinanza commissariale n. 105/2020 per le somme a disposizione della

Diocesi. La stessa Diocesi auspica la riapertura della cattedrale per il Natale 2026.

“La Cattedrale di Sant’Emidio custodisce una parte fondamentale dell’identità

religiosa, storica e culturale di Ascoli Piceno – dichiara il commissario straordinario

alla ricostruzione Guido Castelli –. Il lavoro sui beni culturali richiede attenzione e la

capacità di rispondere alle esigenze che emergono durante gli interventi. Questa

proposta di variante va nella direzione di assicurare un restauro accurato, rispettoso

del valore del monumento, un luogo essenziale per la comunità ascolana. Ringrazio

l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’USR Marche, la Regione guidata dal presidente

Francesco Acquaroli, il Comune e tutti i professionisti e le maestranze impegnati nel

cantiere”.

«Siamo davvero soddisfatti che i lavori di restauro della Cattedrale di Sant’Emidio

proseguano con continuità. Anche questa variante rappresenta un ulteriore passo

avanti, perché ha consentito di intervenire sulla stabilizzazione di alcuni elementi

decorativi dei transetti, grazie anche alle economie ottenute dalle precedenti

lavorazioni e dagli interventi realizzati in altre chiese. Il nostro auspicio è che i lavori

possano concludersi nel più breve tempo possibile, così da poter vivere il prossimo

Natale in una Cattedrale sempre più libera dalle strutture di cantiere, in particolare

da quelle ancora presenti nell’abside. Nel frattempo, la rimozione delle impalcature e

il recupero degli affreschi della cupola e dei transetti ci permettono di tornare ad

ammirare la straordinaria bellezza degli affreschi del Mariani e di riscoprire,

finalmente, anche il ciborio del Sacconi. È una grande emozione vedere la nostra

Cattedrale recuperare progressivamente il suo splendore. Confidiamo di poter

restituire presto alla comunità uno spazio pienamente fruibile, nel quale vivere i

momenti dell’anno liturgico, circondati dalla straordinaria bellezza del patrimonio

artistico e spirituale» dichiara l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri.

Nella Diocesi di Ascoli sono 132 gli interventi previsti dalle ordinanze commissariali n.

105 del 2020 e n. 132 del 2022, per un importo complessivo programmato di 51,7

milioni di euro. Le risorse già trasferite ammontano a circa 23 milioni di euro.

Sul fronte dell’avanzamento, 31 interventi risultano conclusi e 22 hanno lavori in

corso. Nel dettaglio, l’ordinanza 105 del 2020 comprende 96 interventi, con 41,7

milioni di euro programmati e 20,2 milioni trasferiti: 31 lavori conclusi, 18 in corso e

15 progetti esecutivi approvati. L’ordinanza n. 132 del 2022 riguarda invece 36

interventi, per circa 10 milioni di euro programmati e 2,75 milioni trasferiti, con

quattro cantieri in corso e due progetti esecutivi approvati.

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