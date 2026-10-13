COLLI DEL TRONTO – Domenica 18 ottobre si svolgerà una nuova iniziativa inserita nell’ambito del progetto “Sport e benessere per la comunità”, promosso dall’Amministrazione comunale di Colli del Tronto.
Alle ore 9.30, con ritrovo in Piazza XXV Aprile, prenderà il via “Esplorando Colli del Tronto”, un percorso cittadino dedicato alla scoperta del patrimonio storico e culturale della città attraverso la visita ad alcuni siti di particolare interesse, primo fra tutti il Museo dedicato al pittore Ferdinando Cicconi.
Si tratta di uno degli eventi gratuiti promossi dall’Amministrazione comunale di Colli del Tronto, finalizzati a incentivare l’attività fisica e il movimento coinvolgendo cittadini di ogni età.
Il progetto “Sport e benessere per la comunità” viene realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Colli del Tronto, con l’Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale di Ascoli Piceno, con il Circolo Acli Romero e con l’Asd Aps Centro Iniziative Giovani.
Oltre al Museo Cicconi saranno visitate la Fonte di Santa Cristina, l’omonima chiesa e altri luoghi cittadini ricchi di storia.
Per partecipare occorre preiscriversi inviando un messaggio al numero 3939365509 e indicando il proprio nome e cognome.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
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