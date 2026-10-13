La nota dall’Arengo: “Grazie ai controlli in atto e alle procedure di monitoraggio previste, il materiale è stato prontamente segnalato agli enti competenti, che hanno indicato le ulteriori misure necessarie”

ASCOLI PICENO – “Nel corso delle attività di cantiere e delle verifiche previste dopo i precedenti interventi di bonifica, è stata individuata una limitata presenza di frammenti contenenti amianto in un’area circoscritta del sito Ex Gioli. Per tale ragione, è stata emanata apposita ordinanza sindacale per il mantenimento dell’interdizione dell’area e l’attuazione delle misure di confinamento, il divieto di esecuzione di attività che possano comportare movimentazione dei materiali contenenti amianto o dispersione di fibre e l’obbligo di provvedere ai necessari interventi di bonifica, rimozione e corretto smaltimento dei materiali”.

Così l’Arengo in una nota diffusa il 13 ottobre: “Grazie ai controlli in atto e alle procedure di monitoraggio previste, il materiale è stato prontamente segnalato agli enti competenti, che hanno indicato le ulteriori misure necessarie per completare le operazioni in piena sicurezza. La situazione è costantemente monitorata e tutte le attività proseguiranno nel rispetto delle procedure di tutela della salute e dell’ambiente, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dal competente Servizio Sanitario e dall’apposita ordinanza”.

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