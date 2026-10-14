Sono previste lezioni introduttive per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina e partite libere per chi desidera allenarsi e migliorare le proprie abilità strategiche

ASCOLI PICENO – Ogni lunedì, dalle 17 alle 19, presso la Biblioteca Comunale Gabrielli – Sala Vittori, all’interno del Polo Culturale Sant’Agostino di Ascoli Piceno (Corso Mazzini 90), si svolge l’iniziativa “Giochiamo a scacchi”, una serie di lezioni per principianti e partite libere aperte a tutti.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto “S.T.A.R.T. – Sport, Territorio, Arte, Relazioni, Talenti”, realizzato da Delta ODV.

Il progetto gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (Bando “Comunità educante e Cittadinanza attiva 2026”) e del contributo della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ed è realizzato in collaborazione con l’Ambito Sociale Territoriale XXII – Comune capofila Ascoli Piceno.

Si tratta di un percorso gratuito aperto sia ai principianti sia agli appassionati del gioco degli scacchi. Sono previste lezioni introduttive per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina e partite libere per chi desidera allenarsi e migliorare le proprie abilità strategiche.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un messaggio al numero 349 5711408.

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