ASCOLI PICENO – Tutto pronto per uno spettacolo molto atteso nella città delle Cento Torri.

Il 20 ottobre, alle 20.30 a Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno, andrà in scena “Tavole separate”, testo di Terence Rattingan e regia di Alessandro Marinelli. Una produzione Progetto Garden-Teatro Cast, luci a cura di Pietro Cardarelli.

Nella mattinata del 14 ottobre si è svolta la conferenza di presentazione dello spettacolo presso il Business Hub in viale Benedetto Croce alla presenza del regista Alessandro Marinelli e le attrici Iole Mazzone, Amanda Bellina ed Elisa Angelini. Con loro anche l’addetto alle luci, Pietro Cardarelli.

Il Teatro Cast torna in scena con Tavole separate di Terence Rattigan,

nuova produzione del Progetto Garden, il percorso nato nel 2014 per dare

continuità alla formazione degli allievi e delle allieve del corso avanzato di

recitazione. Il progetto trasforma l’esperienza maturata negli anni di

laboratorio in un’occasione concreta di produzione teatrale, approfondendo

interpretazione, costruzione del personaggio e relazione scenica fino

all’incontro con il pubblico.

Siamo al Beauregard, un piccolo albergo sulla costa meridionale inglese. I

suoi ospiti permanenti condividono spazi, rituali e abitudini, eppure ciascuno

sembra vivere irrimediabilmente separato dagli altri. L’arrivo di Anne

Shankland riapre le ferite del tormentato rapporto con l’ex marito John

Malcolm; mentre il fragile rapporto tra Sybil Railton-Bell e il maggiore Pollock

viene travolto dalla scoperta di un segreto capace di mettere l’intera

comunità di fronte a una scelta.

“Tavole separate è un testo sulla distanza – afferma il regista Alessandro Marinelli – Quella che mettiamo tra noi e gli

altri, ma anche quella che, spesso, ci separa da ciò che siamo davvero.

Al Beauregard si vive insieme e si resta soli. Si condividono stanze, tavoli,

abitudini; si generano tensioni, si instaurano dipendenze, si definiscono

piccoli equilibri di potere”.

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del regista Alessandro Marinelli

“Nel mio lavoro torno spesso a interrogare i legami: ciò che ci tiene insieme,

ciò che ci condiziona, ciò che può arrivare a imprigionarci. Ogni relazione

porta con sé una responsabilità e, quando questa viene meno, anche un

legame può diventare uno spazio di sofferenza, oppressione e sopraffazione.

Rattigan porta tutto questo sotto la superficie delle buone maniere. Non offre

risposte rassicuranti e, soprattutto, non ci permette di restare neutrali: mette

i suoi personaggi davanti a questioni che chiedono di essere guardate, e noi

insieme a loro – prosegue il regista – Ci costringe a interrogarci, a scegliere da che parte stare,

forse persino a mettere in discussione le nostre certezze.

È questo che cerco nel teatro: un luogo in cui possano affiorare domande e

in cui, almeno per un istante, quelle domande possano riguardarci

personalmente”.

Di seguito le dichiarazioni, invece, delle attrici Amanda Bellina, Iole Mazzone ed Elisa Angelini che parlano dei loro personaggi all’interno dello spettacolo.

Faranno parte di “Tavole separate” Elisa Angelini, Amanda Bellina, Maurizio Di Eugenio, Valerio Egidi, Fabiola Fidanza, Maria Grazia Mazzocchi, Iole Mazzone, Emanuela Piersimoni, Roberta Procaccini, Giorgio Scaramucci, Andrea Scipi e Silvia Maria Speri.

La Compagnia Teatro Cast nasce a

Folignano nel 2002 dall’incontro di

artisti provenienti dal teatro e dalle arti

visive. La sua ricerca intreccia saperi

tradizionali e linguaggi contemporanei,

impegno etico e istanze estetiche,

inseguendo un’idea di teatro capace di

rispondere alle sfide del presente senza

rinunciare alla propria essenza costitutiva.

Fin dalla sua nascita affianca alla

produzione di spettacoli un’attività di

formazione attoriale, riconoscendo nel

teatro una funzione insieme artistica, civile e

pedagogica.

Spettacolo realizzato con il patrocino del Comune di Ascoli e Folignano con la collaborazione dei seguenti sponsor: Turla Costruzioni Srl · HTS Viaggi Srl · Business Hub Srl · Modaiole Srl · E9 Srl · Ink Service Srl.

I biglietti costano 15 euro e sono disponibili alla biglietteria del Teatro, situata in piazza Arringo, oppure online su Vivaticket. Lo spettacolo va verso il “sold out” quindi è consigliato a coloro che vogliono partecipare di affrettarsi ad acquistare gli ultimi tagliandi rimasti.

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