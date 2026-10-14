ASCOLI PICENO – Prosegue il percorso di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio cimiteriale

nei territori colpiti dal sisma. Con una serie di provvedimenti adottati dall’Ufficio

Speciale Ricostruzione sono stati autorizzati interventi nei comuni di Petriolo,

Montalto delle Marche, Arquata del Tronto e Arcevia, tra approvazioni progettuali e

liquidazioni destinate a cantieri già avviati. Complessivamente, i provvedimenti

riguardano opere per oltre 1,3 milioni di euro.

«Continua il lavoro di recupero dei cimiteri danneggiati dagli eventi sismici, strutture

che svolgono una funzione importante per le comunità e che rappresentano luoghi

identitari del territorio – conferma il commissario straordinario Guido Castelli -. Con

queste approvazioni e con le nuove risorse trasferite ai soggetti attuatori sosteniamo

sia l’avvio di nuovi interventi sia l’avanzamento dei cantieri già aperti, garantendo

continuità al processo di ricostruzione pubblica. Ringrazio tutte le componenti

impegnate in questo processo, a partire dai Comuni per finire con l’Usr e la Regione

Marche guidata dal presidente Acquaroli».

I provvedimenti confermano il costante avanzamento degli interventi inseriti nei

programmi della ricostruzione post-sisma, con l’obiettivo di restituire ai cittadini

infrastrutture sicure, funzionali e pienamente utilizzabili.

A Petriolo, nel Maceratese, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al

recupero del colonnato del civico cimitero, per un importo di 649.976 euro.

L’intervento consentirà di riparare i danni provocati dagli eventi sismici e di restituire

piena funzionalità e sicurezza a una struttura di particolare valore per la comunità

locale.

A Montalto delle Marche, invece, è arrivato il via libera al progetto di fattibilità

tecnico-economica per il cimitero della frazione Porchia, finanziato con 300.000 euro.

L’intervento prevede opere di consolidamento e ripristino delle parti danneggiate dal

terremoto, con l’obiettivo di eliminare le criticità strutturali e garantire condizioni di

sicurezza e fruibilità dell’area cimiteriale.

Accanto alle nuove approvazioni, procedono anche i cantieri già aperti. Ad Arquata

del Tronto è stata disposta la liquidazione di 314.263 euro, pari al 50% del

contributo concesso al netto delle economie di gara e delle somme già erogate, per

l’intervento di sistemazione del cimitero comunale di Capodacqua, dove sono iniziati

i lavori. L’intervento dispone di un contributo complessivo rideterminato in

832.893,69 euro.

Analoga misura ad Arcevia, dove sono stati liquidati 118.520 euro per il cimitero

di Nidastore. Anche in questo caso si tratta della quota corrispondente al

raggiungimento del 50% del contributo concedibile dopo l’affidamento dei lavori. Il

cantiere, che riguarda il consolidamento e il miglioramento sismico del complesso

cimiteriale, è già in fase di esecuzione e beneficia di un finanziamento complessivo

pari a 900.000 euro.

Infine, un passaggio amministrativo: dopo il collaudo l’Usr ha determinato il contributo

definitivo (881.533 euro) del cimitero di Pescara del Tronto, ad Arquata, liquidando il

saldo finale di 526.965 euro.

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