ASCOLI PICENO – Prosegue il percorso di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio cimiteriale
nei territori colpiti dal sisma. Con una serie di provvedimenti adottati dall’Ufficio
Speciale Ricostruzione sono stati autorizzati interventi nei comuni di Petriolo,
Montalto delle Marche, Arquata del Tronto e Arcevia, tra approvazioni progettuali e
liquidazioni destinate a cantieri già avviati. Complessivamente, i provvedimenti
riguardano opere per oltre 1,3 milioni di euro.
«Continua il lavoro di recupero dei cimiteri danneggiati dagli eventi sismici, strutture
che svolgono una funzione importante per le comunità e che rappresentano luoghi
identitari del territorio – conferma il commissario straordinario Guido Castelli -. Con
queste approvazioni e con le nuove risorse trasferite ai soggetti attuatori sosteniamo
sia l’avvio di nuovi interventi sia l’avanzamento dei cantieri già aperti, garantendo
continuità al processo di ricostruzione pubblica. Ringrazio tutte le componenti
impegnate in questo processo, a partire dai Comuni per finire con l’Usr e la Regione
Marche guidata dal presidente Acquaroli».
I provvedimenti confermano il costante avanzamento degli interventi inseriti nei
programmi della ricostruzione post-sisma, con l’obiettivo di restituire ai cittadini
infrastrutture sicure, funzionali e pienamente utilizzabili.
A Petriolo, nel Maceratese, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al
recupero del colonnato del civico cimitero, per un importo di 649.976 euro.
L’intervento consentirà di riparare i danni provocati dagli eventi sismici e di restituire
piena funzionalità e sicurezza a una struttura di particolare valore per la comunità
locale.
A Montalto delle Marche, invece, è arrivato il via libera al progetto di fattibilità
tecnico-economica per il cimitero della frazione Porchia, finanziato con 300.000 euro.
L’intervento prevede opere di consolidamento e ripristino delle parti danneggiate dal
terremoto, con l’obiettivo di eliminare le criticità strutturali e garantire condizioni di
sicurezza e fruibilità dell’area cimiteriale.
Accanto alle nuove approvazioni, procedono anche i cantieri già aperti. Ad Arquata
del Tronto è stata disposta la liquidazione di 314.263 euro, pari al 50% del
contributo concesso al netto delle economie di gara e delle somme già erogate, per
l’intervento di sistemazione del cimitero comunale di Capodacqua, dove sono iniziati
i lavori. L’intervento dispone di un contributo complessivo rideterminato in
832.893,69 euro.
Analoga misura ad Arcevia, dove sono stati liquidati 118.520 euro per il cimitero
di Nidastore. Anche in questo caso si tratta della quota corrispondente al
raggiungimento del 50% del contributo concedibile dopo l’affidamento dei lavori. Il
cantiere, che riguarda il consolidamento e il miglioramento sismico del complesso
cimiteriale, è già in fase di esecuzione e beneficia di un finanziamento complessivo
pari a 900.000 euro.
Infine, un passaggio amministrativo: dopo il collaudo l’Usr ha determinato il contributo
definitivo (881.533 euro) del cimitero di Pescara del Tronto, ad Arquata, liquidando il
saldo finale di 526.965 euro.
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