Il sindaco Luciani e il Commissario Castelli: “Spinetoli non viene lasciata indietro, le sue famiglie non vengono dimenticate e il territorio non viene abbandonato”

SPINETOLI – Prosegue il percorso di recupero della scuola dell’infanzia del capoluogo di Spinetoli,

in provincia di Ascoli. E’ stato disposto il trasferimento all’Usr Marche di ulteriori

150.597,01 euro, a integrazione dell’anticipazione riservata all’intervento, il cui

soggetto attuatore è il Comune di Spinetoli.

Il provvedimento segue l’incremento di 752.985,03 euro autorizzato con l’Ordinanza

speciale 177 del 24 settembre 2026, che ha portato il finanziamento complessivo a

carico dei fondi sisma dagli iniziali 1,1 milioni a 1.852.985,03 euro. L’aumento è stato

approvato sulla base del parere favorevole dell’Usr Marche sulla congruità economica

del progetto esecutivo. La nuova somma si aggiunge ai 220 mila euro già trasferiti

portando l’anticipazione complessiva a 370.597,01 euro, pari al 20% del

finanziamento aggiornato.

«Il recupero delle scuole è una priorità della ricostruzione, perché riguarda la

sicurezza dei bambini e la qualità dei servizi che rendono vivi i nostri territori – dichiara

il commissario Guido Castelli –. Per la scuola dell’infanzia del capoluogo di Spinetoli

abbiamo adeguato il finanziamento alle esigenze del progetto e, con questo decreto,

integriamo le risorse anticipate a sostegno del percorso attuativo. Investire nelle

scuole significa dare alle famiglie certezze sul futuro delle proprie comunità. Ringrazio

il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale per la

ricostruzione e l’Amministrazione comunale per la loro collaborazione».

“Il progetto della scuola di Spinetoli nasce nel 2016-2017, subito dopo il terremoto, nell’ambito del percorso Scuole sicure. Avevamo certificato la vulnerabilità sismica di tutti i plessi scolastici e purtroppo quasi tutti erano risultati negativi, con indici pari a zero: non era possibile nemmeno un adeguamento sismico e abbiamo dovuto disporne la chiusura. Oggi lo scenario è completamente diverso”.

Così la nota del sindaco Alessandro Luciani alla notizia divulgata dal Commissario Guido Castelli sul recupero della scuola dell’infanzia del capoluogo di Spinetoli: “Grazie al commissario Guido Castelli e alla struttura commissariale abbiamo ottenuto un finanziamento di 1,85 milioni di euro. Spinetoli non viene lasciata indietro, le sue famiglie non vengono dimenticate e il territorio non viene abbandonato: anzi, il servizio scolastico si rafforza. Dopo l’adeguamento sismico della scuola elementare, apriremo ora il nuovo asilo nel capoluogo”.

“Tutte e tre le realtà del nostro Comune (Spinetoli, San Pio X e Pagliare) dispongono oggi di un servizio scolastico – conclude il primo cittadino – Nel capoluogo, in particolare, questo servizio si consolida anche grazie all’arrivo di nuove famiglie e nuovi bambini e alla prospettiva di nuovi insediamenti. Mantenere un servizio come questo significa credere nel territorio di Spinetoli capoluogo, che ora ha un’offerta completa, dalla scuola dell’infanzia alla primaria. Con questo intervento si chiude la fase di progettazione del percorso Scuole sicure”.

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