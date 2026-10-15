La pedalata è aperta a tutti e libera nella partecipazione, adatta a biciclette e-bike, mountain bike e gravel. Sarà l’occasione per stringersi attorno alla sua memoria

ASCOLI PICENO – Sabato 17 ottobre, la comunità ciclistica ascolana si riunirà per un momento di grande emozione e condivisione: la “Pedalata Commemorativa” in memoria di Giovanni Felicetti.

Giovanni non era semplicemente un socio di Fiab Ascoli Piceno, ma un vero e proprio punto di riferimento, un amico generoso e un sostenitore infaticabile che ha sempre aiutato con passione e dedizione tutte le nostre iniziative. Chi ha avuto la fortuna di conoscerne l’impegno sa quanto Giovanni fosse legato ai valori della mobilità sostenibile, dello stare insieme e della promozione del territorio.

Per ricordarlo come avrebbe voluto, in sella a una bicicletta, l’appuntamento è fissato per le ore 9:30 presso il piazzale della chiesa dei Ss. Pietro e Paolo ad Ascoli Piceno. Da lì, i partecipanti affronteranno un suggestivo “Anello Ascolano” sotto il Monte Ascensione, un luogo che Giovanni amava profondamente. Il rientro è previsto prima dell’ora di pranzo.

La pedalata è aperta a tutti e libera nella partecipazione, adatta a biciclette e-bike, mountain bike e gravel. Sarà l’occasione per stringersi attorno alla sua memoria, pedalando insieme lungo quelle strade che lui tanto amava e che oggi continueranno a custodire il suo ricordo in ogni colpo di pedale.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.