ASCOLI PICENO – Classica classica per i prossimi due concerti del Festival internazionale di musica di Ascoli Piceno-Apf 30 in svolgimento nell’auditorim Neroni in rua Del Cassero. Domenica 18 ottobre, inizio ore 18, è di scena il “Nuovo Trio Italiano d’Archi” composto da tutte prime parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino: Alessandro Miliani al violino, Luca Ranieri alla viola e Pierpaolo Toso al violoncello. In programma ci sono musiche di Beethoven, Schubert e Wolf-Ferrari. Questo Trio vanta il riconoscimento di miglior trio d’archi in Italia. Nato nel 2004, si è rifondato nel 2018 ereditando il nome della gloriosa storica formazione composta da Franco Gulli, Bruno Giuranna e Giacinto Caramia. E’ regolarmente attivo nelle più prestigiose sale da concerto in Italia. Il suo repertorio spazia dal classicismo fino a composizioni del secondo 900 e agli autori contemporanei. Molti dei suoi concerti sono stati eseguiti in dirette radiofoniche su Rai Radio 3. Nel 2019 ha pubblicato il primo cd dedicato a Beethoven al quale sono seguiti altri.

Alessandro Milani è stato anche primo violino di spalla dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Suona un violino Francesco Goberti del 1711 concesso dalla Fondazione Canale di Milano. Luca Ranieri suona una Filippo Fasser del 2006. Pierpaolo Toso, appena tredicenne, ha vinto il primo premio al Concorso Vittorio Veneto. Ha inciso per Amadeus il concerto per violoncello di Saint-Saens con l’Orchestra della Svizzera Italiana . Suona un violoncello Stefano Scarampella del 1914. Tutti e tre hanno collaborata con l’Orchestra e la Filarmonica della Scala di Milano e altre prestigiose orchestre.

Giovedì 22 ottobre, invece, ore 20,30, sempre nell’auditorium Neroni, il duo composto da Nicola Pantani al pianoforte e Francesco Stefanelli al violoncello inaugura la sezione “Young Stars” del Festival con un concerto, “Echi d’Europa”, dedicato al fondatore del Festival Michael Flaksman. In programma musiche di Mendelssohn, Brahms ed Enescu. E’ una delle più premiate giovani formazioni cameristiche in Italia sia in duo (tra gli altri concorso internazionale di musica da camera di Pinerolo) sia in veste di solisti con Stefanelli premiato al Classic Cello International Competition, al Krzysztof Penderecki Cello Competition, al Belgrade Jeunesses Competition, al Rahn Music Prize di Zurigo, al concorso Antonio Janigro in Croazia e al “Maura Giorgetti” della Filarmonica della Scala. Pantani è stato premiato al Premio Casella nell’ambito del Premio Venezia, all’XI Concorso “Città di Riccione”, al V Concorso pianistico “Giorgio e Aurora Giovannini” di Reggio Emilia, il primo premio al VI Concorso pianistico “Città di Piove di Sacco” e al III Concorso pianistico “Andrea Baldi” di Bologna.

Apf 30 è organizzato da ascolipicenofestival odv ed è reso possibile dal sostegno di Ministero della Cultura, Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Giocamondo e Cia Agricoltori Italiani.

Biglietti disponibili online su www.ciaotickets.com o, da un’ora prima dell’inizio dei concerti, presso l’auditorium Neroni. Prezzi: 13 euro, soci e ridotto convenzionati 10 euro, studenti 5 euro. Abbonamento 100 euro, abbonamento per soci 70 euro. Info: 3338791607.

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