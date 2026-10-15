OFFIDA – Il Festival Serpente Aureo, la rassegna nazionale di teatro amatoriale organizzata dal Gad’A e giunta alla decima edizione, rende di nuovo omaggio a Eduardo De Filippo. Sabato 17 ottobre alle 21.15 la Compagnia Teatrale Avalon di Battipaglia (Salerno) porta in scena «Le voci di dentro», uno dei testi più celebri del drammaturgo napoletano, scritto nel 1948.

Alberto Saporito, spalleggiato dall’ambiguo fratello Carlo, denuncia l’omicidio dell’amico Aniello Amitrano e accusa i vicini, la famiglia Cimmaruta. La polizia perquisisce la casa ma non trova nulla, e Alberto capisce di aver soltanto sognato il delitto. Nonostante siano stati scagionati, i Cimmaruta restano convinti che l’omicidio sia avvenuto davvero, cominciano a sospettare l’uno dell’altro e arrivano ad accusarsi a vicenda. Così, tra comicità e inquietudine, Eduardo mette a nudo la perdita di valori e la cattiva coscienza della società del dopoguerra.

Si tratta del terzo dei sette spettacoli in concorso, selezionati tra 96 candidature arrivate da tutta Italia. Il festival prosegue fino all’8 dicembre (l’ottavo spettacolo fuori concorso) al Teatro Serpente Aureo, patrimonio dell’Umanità Unesco.

Biglietti: ingresso 9 euro, ridotto 6 euro, abbonamento (8 spettacoli) 55 euro.

Info e prevendita: Monja Malavolta, 0736.888616 – WhatsApp 333.4358929

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