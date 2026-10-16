Ed anche il Prefetto nel corso del suo saluto, ha avuto parole di elogio nei confronti degli insigniti, per essersi distinti nei loro compiti lavorativi, meritando il giusto e pubblico riconoscimento

ASCOLI PICENO – Per iniziativa del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Fabio Salvi si è puntualmente rinnovata anche quest’anno, alla presenza delle primarie autorità civili e militari del territorio, la tradizionale cerimonia della consegna degli “Attestati di Benemerenza”, a quattro nuovi Maestri del Lavoro 2026 del Piceno, insigniti dell’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro”, lo scorso 1° maggio ad Ancona.

La cerimonia, svoltasi nella splendida cornice della Sala Consiliare, ha visto l’attenta partecipazione del Prefetto di Ascoli Giovanna Longhi, del Questore Alessandro Gullo, del comandante del 235° Reggimento Piceno Colonnello David Bastiani, nonché del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e del consigliere del Comune di San Benedetto del Tronto Giuseppe Formentini, in rappresentanza del Sindaco Nicola Mozzoni. Nel suo intervento introduttivo il presidente Salvi ha sottolineato l’importanza del lavoro e della giusta esaltazione dei lavoratori più meritevoli ed anche come anche lui stesso, già all’indomani del suo insediamento, abbia voluto proseguire una tradizione dell’Amministrazione che si protrae da decenni, per dare la giusta gratificazione a quei lavoratori del territorio insigniti della “Stella”, per meriti appunto conseguiti durante tutto il loro percorso lavorativo.

Il Console dei Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo, Giorgio Fiori, presente con i dirigenti Alfredo De Marco, Maria Rita Grazioli e Walter Alesi ha quindi ricordato come la Cerimonia rappresenti una peculiarità tutta delle Province di Ascoli Piceno e Fermo ed unica almeno nel Centro Italia. È stata infatti istituita negli anni ’80 e proseguita puntualmente nel tempo e subito riproposta, dal 2010, anche dalla nuova Provincia di Fermo. Il Console ha altresì brevemente illustrato la storia dell’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro”, sintetizzato chi sono i Maestri del Lavoro e cosa fanno ed il loro impegno particolare nel sociale, attraverso le loro associazioni, denominate Consolati con tanti “Maestri” che opportunamente formati ed a puro titolo volontaristico, tramandano le loro esperienze e conoscenze di vita e di lavoro, con azioni sistematiche di “Testimonianza Formativa” in favore delle nuove generazioni, in tutte le primarie scuole di ogni ordine e grado, di entrambe le province di competenza.

Ed anche il Prefetto nel corso del suo saluto, ha avuto parole di elogio nei confronti degli insigniti, per essersi distinti nei loro compiti lavorativi, meritando il giusto e pubblico riconoscimento. Si è quindi passanti alla premiazione con la consegna degli “Attestati di Benemerenza” da parte del presidente Fabio Salvi, del Prefetto e delle altre autorità presenti ai neo Maestri: Corradetti Eleonora di San Benedetto del Tronto dipendente Poste Italiane, Filiaggi Bernardo di Ascoli Piceno dipendente ALMA Allestimenti Mastromonaco, Gagliardi Francesco di Ascoli Piceno dipendente Selda srl, Urbini Nadia di Colli del Tronto, dipendente Pfizer Italia.

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