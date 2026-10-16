Mister Tomei ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno di campionato con l’Empoli: “L’Empoli ha attraversato un periodo non felice, ma può succedere nel calcio. E’ una squadra molto forte, organizzata, con giovani di valore e un buon mix, quindi, se ci si fa ingannare dalla classifica, si fa un grandissimo errore. Il cambio in panchina può dare una scossa importante, bisogna essere attentissimi, l’Empoli è una squadra che alla lunga uscirà fuori, è composta da giocatori di assoluto livello, sarà molto dura, più di altre partite, bisogna tenere alta l’attenzione. Non posso sapere se faranno qualche cambio tattico, l’importante è non farsi trovare impreparati, bisogna essere pronti a qualsiasi situazione anche nel corso della gara. I ragazzi stanno bene, dal match col Sudtirol è trascorsa quasi una settimana e abbiamo avuto modo di recuperare e lavorare”.

Il tecnico è tornato a palare della prestazione col Südtirol e, in particolare, dei singoli: “I nuovi arrivati hanno bisogno di un tempo soggettivo, quotidianamente sono sotto la lente di ingrandimento, in allenamento osserviamo tutto e tutti. Oliveri a Bolzano ha confermato quello che stava facendo in allenamento, è stata una nota lieta. Attualmente tutti hanno raggiunto una buona forma, sono risorse importantissime. Col Südtirol chi è entrato ha fatto molto bene, questo dimostra che tutti ci stiamo allineando su forma e principi giusti. La B è logorante e dura, le insidie sono dietro l’angolo e non si può abbassare la guardia. Mi è dispiaciuto che Chakir non abbia segnato perché per un attaccante il gol è vitale, ma lui è caparbio, volitivo, in allenamento si impegna sempre al massimo e alla lunga questo ti premia, deve lavorare serenamente. Tommy (Milanese ndr) l’ho visto benissimo, se Simone gli avesse dato quella palla, avrebbe fatto anche gol, è un giocatore per noi fondamentale, è il piacere di ogni allenatore, dove lo metti sta, si impegna sempre al massimo, ha una disponibilità encomiabile, ci dà una mano in qualsiasi situazione. Matteo (Brunori ndr) viene da un periodo di inattività, cresce partita dopo partita, deve continuare a lavorare così, a Bolzano ha disputato un’ottima gara, deve continuare ad allenarsi forte”.

Tomei si è poi espresso sulla classe arbitrale: “La classe arbitrale quest’anno sta facendo un ottimo lavoro, è anche aiutata dai nuovi regolamenti, quindi gli arbitri non hanno lo stress della perdita di tempo, sono più lucidi. Finora non ci si può lamentare di nulla, sono sereno”.

Infine un commento sul dato che l’Ascoli non segna nei primi tempi: “Sono circostanze secondo me casuali, ma questo dato puoi anche interpretarlo positivamente, perché vuol dire che la squadra resta dentro la partita fino alla fine”.

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