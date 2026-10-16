ASCOLI PICENO – A tre mesi dall’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova tracciano un primo bilancio, evidenziando un andamento complessivamente positivo e rinnovando il proprio ringraziamento a tutti i cittadini che, con impegno e senso di responsabilità, stanno contribuendo al buon funzionamento del servizio.

Tuttavia, una parte delle utenze, non ha ancora provveduto al ritiro del proprio mastello per il secco: per questo, le due aziende invitano i cittadini interessati a recarsi presso gli uffici di via Onesti 16 per dotarsi dei mastelli per il conferimento del secco. Si tratta di un passaggio importante per consentire all’intera cittadinanza di partecipare correttamente al servizio in modo tale da assicurare una gestione ordinata dei rifiuti in tutta la città. Disporre dei mastelli, infatti, permette di rispettare le varie modalità di conferimento e contribuire, soprattutto, al decoro e alla pulizia della città.

L’invito è rivolto in particolare a coloro che, per ragioni organizzative o per altre necessità, non sono ancora riusciti a ritirare il mastello. L’obiettivo è fare in modo che nessuna utenza rimanga esclusa dal nuovo servizio di raccolta del secco.

Il nuovo sistema ha rappresentato un passaggio importante nel percorso di miglioramento della gestione dei rifiuti sul territorio comunale. Un cambiamento che ha richiesto una fase iniziale di organizzazione, informazione e progressivo adattamento da parte delle famiglie, chiamate a prendere confidenza con nuove modalità di conferimento. Il percorso è stato poi avviato gradualmente, partendo dalla raccolta del secco residuo, per poi proseguire con l’attivazione del servizio dedicato alla raccolta dei pannolini e pannoloni attraverso il conferimento nei cassonetti intelligenti. Una scelta organizzativa pensata per accompagnare la cittadinanza nell’introduzione delle nuove procedure, garantendo al tempo stesso attenzione alle esigenze delle famiglie e continuità nell’erogazione del servizio.

“A distanza di tre mesi, i riscontri raccolti consentono di guardare con soddisfazione e fiducia al percorso intrapreso – afferma Andrea Zambrini, presidente di Ascoli Servizi Comunali Srl –. La collaborazione della cittadinanza, l’attenzione alle modalità di conferimento e la successiva acquisizione delle nuove abitudini rappresentano elementi fondamentali per consolidare i risultati raggiunti e continuare a migliorare la qualità complessiva della raccolta differenziata. Il raggiungimento di questi obiettivi passa, tuttavia, anche attraverso la piena partecipazione di tutte le utenze. Ascoli Servizi ed Ecoinnova sottolineano come la collaborazione tra le due aziende e i cittadini sia un elemento essenziale per il successo di qualsiasi nuova modalità di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti. I risultati, infatti, non dipendono esclusivamente dall’organizzazione del servizio, ma anche dalla partecipazione quotidiana delle persone, dal rispetto delle varie indicazioni e dall’attenzione con cui ciascuno contribuisce alla gestione dei propri rifiuti”.

La raccolta differenziata costituisce un impegno condiviso che produce benefici per l’intera comunità: favorisce una migliore organizzazione dei conferimenti, contribuisce al decoro urbano e rappresenta uno strumento importante per promuovere comportamenti più sostenibili e una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente. In questo contesto, anche la corretta gestione del secco residuo e l’organizzazione della raccolta dei pannolini rappresentano aspetti significativi per rispondere alle diverse esigenze delle utenze, con particolare attenzione alle famiglie che necessitano di modalità di conferimento dedicate.

Il bilancio dei primi tre mesi costituisce quindi una tappa importante, ma non un punto di arrivo: la fase di avvio lascia spazio a un percorso di consolidamento nel quale informazione, comunicazione, collaborazione e partecipazione continueranno a svolgere un ruolo centrale. L’obiettivo è rendere il servizio sempre più efficiente e accessibile, accompagnando i cittadini nell’applicazione delle nuove modalità e intervenendo per favorire la risoluzione delle eventuali difficoltà riscontrate.

Proseguire insieme significa investire nella qualità del servizio e nella cura di una città sempre più attenta all’ambiente e alla sostenibilità.

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