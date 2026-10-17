APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 18 ottobre è in programma ad Appignano del Tronto la 5^ edizione de “Urban trail de lu lemanò” e secondo memorial Giovanni Antolini.

L’iniziativa è organizzata dalla Polisportiva di Appignano del Tronto e A.S.D. Avis Ascoli Marathon con il patrocino del Comune di Appignano del Tronto e della regione Marche; si tratta di un trail su un circuito che si svilupperà lungo i calanchi grigio-azzurri ed all’interno del centro storico di Appignano del Tronto.

Il titolo è “Urban Trail de lu Lemanò”, perché la corsa si svolgerà lungo i percorsi e sentieri battuti cinquant’anni fa dal mostro rurale e leggendario di Appignano del Tronto.

E’ una gara adatta a tutti coloro che hanno voglia di mettersi alla prova su un percorso scorrevole e sfidante, che strizza l’occhio alle componenti paesaggistiche e naturalistiche del nostro splendido territorio.

PROGRAMMA ED ORARIO

8:10 Ritrovo,

9:30 Partenza gara competitiva ed a seguire la non competitiva

11:15 Premiazioni presso piazza HUB di Appignano del Tronto (AP).

Lunghezza percorso: 9 km circa su fondo asfalto-breccia-terra.

Inoltre ci sarà anche una passeggiata non competitiva con percorso di circa 4,0 km, a cui potranno partecipare tutti.

Tutti i partecipanti alla gara competitiva riceveranno il pacco gara, ai primi 130 sarà garantito gadget tecnico creato per l’occasione dall’organizzazione.

ISCRIZIONI SU: https://www.endu.net/it/events/urban-trail-de-lu-lemano o alla mail [email protected]

Per informazioni telefonare al 3298836085 o al 3332769515.

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