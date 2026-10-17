Ore 15 stadio “Cino e Lillo Del Duca” nella gara valida per la 7a giornata di Serie B.

Il Picchio dopo il pareggio di Bolzano è a 11 punti in classifica al quinto posto con tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta, i toscani occupano la 15esima posizione a quota 6 e sono reduci dalla sconfitta contro il Palermo.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri (61’ Milanese), Curado (70’ Gattoni), Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo (61’ De Pieri), Acampora (61’ Bolsius), D’Uffizi; Brunori (61’ Chakir). A disp.: Crespi, Nicoletti, Venuti, Perciun, Lo Scalzo, Ricci, Gori. All. Tomei

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Curto, Cauz; Zedadka, Biondini (46’ Bandinelli), Yepes (53’ Deli), Saporiti (83’ Belardinelli), Corrado; Ceesay (83’ Egan), Popov (61’ Shpendi). A disp.: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Mežnar, Indragoli, Bembnista. All. Andreoletti

ARBITRO: Mazzoni di Prato

RETI: 13’ Ceesay (E), 25’ Rizzo (A)

NOTE: ammoniti: Magnino (E), Guiebre (A). Spettatori 13.058 (10.043 abbonati) per un incasso di 97.646,71 € (rateo abbonamenti 75.743,71 €). Rec. 1’ pt, 4’ st.

ASCOLI PICENO — Termina in parità una sfida intensa e spigolosa tra Ascoli ed Empoli. Davanti a oltre 13mila spettatori, i bianconeri di Tomei mettono in campo carattere, spinta e gioco, creando le occasioni migliori (due traverse clamorose poggiano ancora sui piedi di Corradini e Gattoni), ma pagano a caro prezzo un’incomprensione difensiva iniziale. Dopo il vantaggio fulmineo di Ceesay, ci pensa Rizzo a rimettere in parità la gara. Un punto che porta il Picchio a quota 12 e certifica la bontà del progetto di Tomei, pur lasciando un pizzico di amaro in bocca per le opportunità sprecate nel finale.

ANALISI TATTICA E DELLA GARA

Un regalo e la reazione da grande squadra

Il 4-2-3-1 di Tomei parte con idee chiare: ampiezza sugli esterni e pressing per spezzare il palleggio dell’Empoli. Tuttavia, il blackout al 14′ tra Curado e Vitale regala a Ceesay il pallonetto dell’0-1 e rischia di spianare la strada ai toscani. La forza di questo Ascoli sta nella testa: la squadra non sbanda, spinta dalla Curva Sud, e ricuce immediatamente lo strappo con il guizzo da rapace d’area di Rizzo su corner battezzato da Brunori.

Nella fase centrale del match, l’Ascoli costruisce le palle gol più limpide, sfondando a sinistra grazie alle catene Guiebre-D’Uffizi prima e Guiebre-Bolsius poi. La sorte non sorride ai marchigiani: la traversa colpita da Corradini al 40′ avrebbe meritato miglior fortuna, così come quella scheggiata da Gattoni in pieno recupero (95′). Tomei stravolge la squadra al 62′ con un quadruplo cambio audace mantenendo il baricentro alto e costringendo l’Empoli a rintanarsi a blocco basso. Resta la sensazione che con maggiore cinismo negli ultimi quindici metri — e con una direzione di gara più severa sui continui falli tattici azzurri — il bottino finale sarebbe potuta essere la vittoria piena.

LE PAGELLE DEL PICCHIO

VITALE 5.5 – Sulla rete di Ceesay la frittata è condivisa con Curado: l’esitazione in uscita porta alla frittata. Si riscatta parzialmente con un buon intervento su Ceesay a inizio ripresa e uscite sicure nella bagarre finale, ma l’errore pesa.

OLIVERI 6 – Ordinato e attento in fase di ripiegamento. Assicura spinta costante sulla corsia di destra servendo anche un gran pallone a Damiani, prima di lasciare il campo nello scacchiere tattico di Tomei. (Dal 62′ MILANESE 6 interpreta la gara con spirito di sacrificio e buon senso della posizione).

CURADO 5.5 – Capitanare la difesa richiede lucidità: la clamorosa incomprensione con Vitale apre la strada al gol dell’Empoli. Si riscatta parzialmente sfiorando il gol di testa e salvando un pallone velenoso di Bandinelli, ma la macchia sull’0-1 resta evidente. Costretto all’uscita per un problema muscolare. (Dal 70′ GATTONI 6.5 – Entra con il piglio giusto. Murata provvidenziale su Zedadka e la sfortuna nera della traversa colpita a tempo quasi scaduto).

RIZZO 7.5 (IL MIGLIORE) – Come un attaccante esperto sul gol e baluardo difensivo. Trova il suo primo centro stagionale fiondandosi su un pallone vagante da vero rapace, poi dietro erige un muro fermando Popov e Ceesay in svariate occasioni. Prestazione monumentale per la difesa di Tomei.

GUIEBRE 7 – Una spina nel fianco costante per la difesa di Andreoletti. Quando accende il turbo a sinistra fa il vuoto: pennella il cross perfetto per la traversa di Corradini, inventa giocate di alta scuola ed è l’ultimo a mollare procurando il corner finale.

CORRADINI 6.5 – Metronomo e lottatore in mezzo al campo. Dà equilibrio alla squadra e nei tempi d’inserimento è perfetto: la frustata di testa al 40′ avrebbe meritato la gioia del gol, ma la traversa gli nega un’esultanza meritata.

DAMIANI 6 – Lavoro oscuro preziosissimo nel frangere le ripartenze toscane e far ripartire l’azione. L’unica pecca della sua partita è la conclusione sparata altissima al 51′ da posizione invitante.

SILIPO 6 – Parte un po’ a rilento con qualche cross impreciso di troppo, ma crescendo svela sprazzi di classe palla al piede e pennella traiettorie velenose sui calci piazzati. (Dal 62′ DE PIERI 5.5 – Prova a dare vivacità a destra, ma appare un po’ troppo frenetico: svirgola un’occasione al 72′ senza incidere sul match).

ACAMPORA 6 – Agisce tra le linee cercando di raccordare il centrocampo con l’attacco. Offre presenza e fisicità, soffrendo però la densità centrale dell’Empoli prima di lasciare spazio alle forze fresche. (Dal 62′ BOLSIUS 6.5 – Il suo ingresso accende la trequarti. Dribbling, serpentina al 88′ dove rischia il rigore e grande personalità nell’affrontare la difesa schierata).

D’UFFIZI 6.5 – Frizzante e intraprendente fin dai primi minuti. I suoi spunti sulla sinistra mettono in costante ambasce Magnino e collezionano angoli preziosi. Manca un pizzico di precisione nell’ultimo passaggio, ma la prestazione è ampiamente positiva.

BRUNORI 6.5 – Non trova il varco per concludere a rete, ma fa un lavoro immane da perno d’attacco. L’assist per l’1-1 di Rizzo su sviluppo di corner furbesco porta la sua firma. Generoso ed essenziale per la manovra. (Dal 62‘ CHAKIR 6 – Lotta su ogni pallone, va a pressare persino i rinvii del portiere avversario costringendo Seghetti all’errore al 74′. Mette impatto fisico negli ultimi metri).

ALL. TOMEI 6.5 – La sua squadra ha un’identità forte e una reattività caratteriale importante. Nonostante il regalo iniziale, l’Ascoli gioca con coraggio ed esce tra gli applausi. I cambi coraggiosi al 62′ dimostrano la voglia di vincere: solo i legni gli negano un successo che sarebbe stato meritato.

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