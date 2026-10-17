ASCOLI PICENO- Queste le parole del tecnico bianconero Tomei in sala stampa al termine di Ascoli-Empoli:

“E’ stata la partita che ci aspettavamo, l’Empoli è una squadra giovane, fisica, con giocatori importanti, ma, quando riesci a creare situazioni da gol, devi segnare. Purtroppo siamo andati sotto, è stato un gol anomalo, abbiamo un po’ dormito in quella occasione. Dal vantaggio gli avversari hanno giocato in modo più duro, si sono chiusi e non era semplice fare gol. Siamo riusciti a pareggiare, abbiamo avuto più occasioni e anche la traversa di Gattoni che poteva regalarci i tre punti. La B è un campionato duro, vanno accettate anche queste partite, ma quando c’è l’episodio bisogna essere cinici.

Acampora sta crescendo, come tutti, la cosa più importante per la nostra mentalità è avere la possibilità di cambiare. Se uno non parte dall’inizio può leggere la gara durante la partita. Chi è entrato lo ha fatto bene: Gattoni alla fine poteva segnare, lo stesso Bolsius avrebbe potuto fare un grandissimo gol, ma ha perso un po’ il tempo. Sono contento per la prestazione, i ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo far tesoro di queste partite perché ci saranno altre gare come questa, dobbiamo essere cinici e colpire nel momento giusto. Nel primo tempo il colpo di testa di Curado è uno di quegli episodi che può cambiare la dinamica della partita, perché se segni l’avversario si apre un po’ di più. Oggi sono stati bravi Curado e Rizzo a reggere i duelli, può capitare che la fisicità ti metta in difficoltà, l’Empoli ha giocato una grande partita. Il capitano era stanco, è uscito per cramp

i”.

Nicholas Rizzo ha commentato in sala stampa il suo primo gol in Serie B e la prestazione della squadra:

“Sono contento per il mio primo gol in serie B, ringrazio Brunori, ha fatto tutto lui, ero sotto porta e l’ho spinta dentro. Vorrei dedicare la rete a tante persone, alla mia famiglia, alla mia ragazza, ma in modo particolare a papà Giorgio, che è il primo che chiamo nelle situazioni difficili.

E’ stata una partita uomo contro uomo, loro avevano due punte, quindi io e Curado abbiamo fatto una gara fisica. Dal campo ho percepito che nel secondo tempo era diventata più aperta perché loro erano più bassi e lasciavano più spazi, bastava una palla lunga e si creavano i due contro due con noi difensori centrali.

Quando è entrato Gattoni mi ha detto di stare più alto, gli ho risposto che non ero così fresco. Devo solo imparare da uno così, ha fatto una grande carriera, peccato per il gol che avrebbe potuto segnare all’ultimo.

Nell’episodio dubbio su Bolsius sembrava che l’avversario l’avesse toccato da dietro, poteva fare un gran gol, ma sono sicuro che arriverà anche per lui. L’Empoli è una squadra forte, fisica, ha tenuto botta, noi dobbiamo essere più cinici e sfruttare meglio le occasioni, dobbiamo continuare a lavorare

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