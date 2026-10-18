ASCOLI PICENO – Anche ad Ascoli Piceno gli studenti sono scesi in strada, il 17 ottobre, rilanciando la giornata di mobilitazione. La protesta si è accesa negli scorsi giorni, con manifestazioni e diverse decine di scuole occupate in tutta Italia.
“Vogliamo dare soldi alla scuola, non alla guerra: mentre il governo Meloni finanzia il riarmo con centinaia di miliardi di euro, la scuola pubblica è a pezzi” dichiarano i militanti del Fronte della Gioventù Comunista, in prima linea nel promuovere questa giornata di mobilitazione.
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