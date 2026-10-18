ASCOLI PICENO – Anche ad Ascoli Piceno gli studenti sono scesi in strada, il 17 ottobre, rilanciando la giornata di mobilitazione. La protesta si è accesa negli scorsi giorni, con manifestazioni e diverse decine di scuole occupate in tutta Italia.

“Vogliamo dare soldi alla scuola, non alla guerra: mentre il governo Meloni finanzia il riarmo con centinaia di miliardi di euro, la scuola pubblica è a pezzi” dichiarano i militanti del Fronte della Gioventù Comunista, in prima linea nel promuovere questa giornata di mobilitazione.

“Il progetto del governo per occuparsi delle nostre scuole? Propongono di limitare il numero di studenti stranieri, provando a convincerci che siano loro il problema delle nostre scuole – affermano gli studenti – intanto però mancano i docenti e gli edifici scolastici sono fatiscenti: protestiamo perché vogliamo riprenderci il nostro futuro e siamo pronti a mobilitarci insieme ai lavoratori soffocati dal carovita. Per questo il 30 ottobre come studenti parteciperemo allo sciopero generale”.

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