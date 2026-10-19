Nel corso della manifestazione, a disposizione dei partecipanti, ci saranno istruttori che permetteranno a chi vuole conoscere le regole del gioco degli scacchi, magari partendo da zero, di apprenderle

ASCOLI PICENO – Domenica 25 ottobre, dalle 17 alle 20, si svolgeranno lezioni e partite libere di scacchi aperte a persone di ogni età, presso il Centro commerciale Città delle stelle (Zona industriale Campolungo – Viale dei mutilati e invalidi del lavoro 106).

Si tratta di una attività promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps e dal Centro commerciale Città delle stelle, che rientra nel progetto “”Diritto allo sport” finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui rappresenta la festa regionale degli scacchi.

La partecipazione a è gratuita, per informazioni si può contattare il numero 3442229927.

Nel corso della manifestazione, a disposizione dei partecipanti, ci saranno istruttori che permetteranno a chi vuole conoscere le regole del gioco degli scacchi, magari partendo da zero, di apprenderle.

Mentre chi invece le conosce già potrà tranquillamente giocare, in quanto saranno allestite postazioni con sedie, tavolini e scacchiere.

Gli scacchi sono una attività in continuo sviluppo, specie negli ultimi anni. Nel mondo ci sono circa 600mila praticanti e un miliardo di persone che gioca abitualmente.

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