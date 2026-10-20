FOLIGNANO – Sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 10, si svolgerà una lezione gratuita di yoga tenuta dall’insegnante Eugenia Brega.
Si tratta di una iniziativa dedicata al benessere psicofisico della comunità, promossa da Unione Sportiva Acli Marche, in collaborazione con i comuni di Folignano e Maltignano, nell’ambito del progetto “In Corpore Sano 2026”.
La lezione si terrà presso il Laboratorio Teatro delle Foglie in Via Roma, dietro la chiesa di San Gennaro – Folignano.
L’iniziativa è aperta a tutti, con un massimo di 25 partecipanti: la prenotazione è obbligatoria (tramite messaggio al numero 3495711408) per garantire un’esperienza sicura e di qualità.
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